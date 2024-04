Rückschlag im Champions-League-Rennen: Eintracht-Fußballerinnen verlieren in Leverkusen

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen mehr denn je um die Champions-League-Qualifikation bangen. Das Team von Trainer Niko Arnautis verliert am Samstag in Leverkusen, am Montag kann der Rückstand zur Königsklasse auf vier Zähler anwachsen.