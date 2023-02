Eintracht Frankfurt kann längerfristig auf Keeper Kevin Trapp bauen. Der Nationaltorwart verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2026.

Eintracht Frankfurt und Torhüter Kevin Trapp gehen auch künftig gemeinsame Wege. Der 32 Jahre alte Keeper verlängerte am Freitag seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre. Der Kontrakt beinhaltet die Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Das gaben die Hessen am Freitag bekannt.

"Jeder weiß, wie viel mir dieser Klub bedeutet und dass ich mich in Frankfurt wie zu Hause fühle. Ich freue mich, dass ich weiterhin ein Teil der Eintracht-Familie sein werde", wird Trapp in einer Meldung des Klubs zitiert. "Wir haben zusammen schon viel erlebt und noch sehr viel vor. Die Ambitionen des Klubs decken sich hundertprozentig mit meinen und ich brenne darauf, weiterhin alles für Eintracht Frankfurt zu geben."

"Der stärkste deutsche Torhüter"

"Kevin Trapp ist eine absolute Identifikationsfigur und steht wie kaum ein anderer für Eintracht Frankfurt. Sein herausragendes Torwartspiel, aber auch seine Persönlichkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer Mannschaft und unseres Klubs", so Sportvorstand Markus Krösche. "Uns war zu jeder Zeit wichtig, mit Kevin langfristig zu verlängern und ihm auch eine Perspektive für seine Zeit nach der aktiven Karriere zu geben. Aus meiner Sicht haben wir nun langfristig den stärksten deutschen Torhüter zwischen unseren Pfosten. Das macht uns stolz." Worin genau die Perspektive nach der Karriere besteht, wurde nicht bekannt.

Trapp kam 2012 vom 1. FC Kaiserslautern zu Eintracht Frankfurt. Nach drei Jahren wechselte der Saarländer zum französischen Serienmeister Paris Saint-Germain, wo er insgesamt 91 Mal zwischen den Pfosten stand. Mit dem französischen Topklub wurde Trapp jeweils drei Mal Meister, Pokalsieger und Ligapokalsieger sowie fünf Mal Superpokalsieger.

Europacupsieger mit der Eintracht

Zur Saison 2018/19 kam der sechsfache deutsche Nationalspieler zurück zur Eintracht, mit der er 2022 die Europa League gewann. Bis heute hütete Trapp insgesamt 282 Mal das Frankfurter Tor, was ihn zum Tormann mit den zweitmeisten Einsätzen in der Vereinsgeschichte macht. In der laufenden Saison überholte er die beiden Vereinslegenden Uli Stein und Peter Kunter. Die Anzahl der Einsätze wird lediglich von Oka Nikolov und seinen 415 Spielen überboten. Bei den Hessen gehört Trapp auch zum Kapitänskreis.