Bei Eintracht Frankfurt herrscht nach dem Sieg gegen Bayer Leverkusen große Zufriedenheit, während beim Gegner der Baum brennt. Die Stimmen zum Spiel.

Deutlicher Sieg für Eintracht Frankfurt: Die Hessen besiegten Bayer Leverkusen am Samstag mit 5:1 (1:0). Die Tore für die Eintracht erzielten zwei Mal Daichi Kamada per Foulelfmeter (45.+5/72.), Randal Kolo Muani (58.), Jesper Lindström (65.) und Lucas Alario (88.). Der Leverkusener Piero Hincapié erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (56.) und flog später mit Gelb-Rot vom Platz.

Djibril Sow: "Das war eine sehr gute Leistung mit viel Spielfreude, Energie und Aggressivität. In der ersten Halbzeit hat Leverkusen Glück, dass wir nicht in Führung gehen. Wie wir dann die Tore rausgespielt haben, war schon sehr stark. Es ist entscheidend, wie wir ins Spiel kommen. Die Energie macht es für alle leichter. Der Gegner kommt heute und will mit Fußball spielen und dann tun wir uns leichter. Kristijan Jakic hat das seriös hinten geordnet und da sind wir sehr zufrieden."

Randal Kolo Muani: "Matchwinner sind wir heute alle. Die Mannschaft hat mich immer unterstützt. Man darf nicht den Kopf hängen lassen. Es war natürlich eine Art Achterbahnfahrt: Wir gehen in Führung, dann bekommen wir den Ausgleich, es geht dann weiter und wir gehen als Gewinner raus."

Christopher Lenz: "Was wir heute gezeigt haben, war die Power, die wir auf den Platz bringen können, wenn wir kein Prozent nachlassen. Das war heute von Anfang an zu sehen. Wir haben die ganze Zeit nach vorne gespielt und viele Torchancen kreiert. Wenn ich mich energisch und mit Tempo einschalte, dann kann ich in der Offensive auch für Gefahr sorgen. Jetzt müssen wir auch gegen die Stuttgarter Kickers mit 100 Prozent rangehen. Das heißt nicht, dass es dann leicht wird. Aber die Chance, dass wir dann gewinnen, ist deutlich größer."

Markus Krösche: "Es war ein von vorne bis hinten richtig gutes Spiel. Wir waren von Anfang an fokussiert und hatten die Spielkontrolle. Wenn wir Verletzte haben, müssen wir flexibel sein, das hat heute funktioniert. Wir haben Leverkusen nicht zur Entfaltung kommen lassen und auch in der Höhe verdient gewonnen."

Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen): "Wir haben das Spiel in allen Belangen verloren. Schon in der ersten Halbzeit haben wir ein sehr schlechtes Spiel gemacht. Wir sind in einer sehr schweren Situation und müssen die Basics abrufen. Ich hoffe, dass jeder einzelne ehrlich zu sich selbst ist, ob er alles dafür tut, dass wir hier rauskommen."

Oliver Glasner: "Ein hochverdienter Sieg. Sehr spielfreudig, immer wieder nach vorne gespielt, viele Kombinationen, sehr kompakt. Es war mental ein sehr schwieriges Spiel, weil wir erst vier, fünf riesige Chancen vergeben hatten. Nach dem 1:1 kann so ein Spiel dann schnell kippen. Wir haben mit Tiefgang und Tempo die Schnittstellen attackiert. Ich gehe hochzufrieden ins Bett."

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir sind von Beginn an in Probleme geraten, hatten nicht die nötige Intensität. Wir sind daran schuld, es gibt keine Entschuldigungen. Es gibt aus dem heutigen Spiel sehr viele Dinge zu lernen. Wir müssen daran glauben, dass wir besser werden können. Das Potenzial ist da."