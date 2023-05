Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner gehen ab Sommer getrennte Wege. Das ist das Ergebnis des Krisentreffens zwischen Trainer Glasner und Sportvorstand Markus Krösche am Montagabend. Die Clubführung ist reichlich verstimmt, was auch mit der Personalie Hasebe zu tun hat. Ein Glasner-Nachfolger steht wohl schon bereit.

Audiobeitrag Audio Unwirkliche Zeiten für Fans von Eintracht Frankfurt Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner werden sich nach Informationen des hr-sport nach dem DFB-Pokal-Finale in Berlin trennen. Dies hat ein kurzfristig angesetztes Gespräch am Montagabend zwischen Glasner und Sportvorstand Markus Krösche ergeben. Dass die Ergebnisse des harmonisch verlaufenen Krösche-Glasner-Treffens am späten Montagabend kurz nach dessen Ende bereits in einem Bild-Bericht öffentlich wurden, hat die Eintracht-Führung zusätzlich irritiert. Denn eigentlich sollten die Gespräche noch weitergehen.

Eine kurzfristige Trennung noch vor dem 3. Juni ist erst einmal vom Tisch. Nach einer Wutrede am Samstag im Anschluss an die Niederlage bei der TSG Hoffenheim hatte Vorstandssprecher Axel Hellmann Eintracht-Trainer Glasner öffentlich kritisiert und eine gemeinsame Zukunft mit dem Trainer angezweifelt. Der Coach besitzt bei der Eintracht eigentlich noch einen Vertrag bis 2024.

Doch kein Blut im Urin bei Hasebe?

Die Eintracht-Bosse sollen in den vergangenen Wochen immer verstimmter über das öffentliche und das interne Verhalten von Glasner gewesen sein. Das öffentliche, immer noch ziemlich positive Bild von Glasner und das interne Bild sollen sich stark unterschieden haben, heißt es. Dazu passen Informationen, nach denen das Verhältnis von Glasner und einem Teil der Mannschaft nicht mehr intakt sei.

Die Wutrede von Glasner nach der 1:3-Niederlage in Sinsheim soll das Fass dann zum Überlaufen gebracht haben. So hatte Glasner behauptet, dass sich Eintracht-Oldie Makoto Hasebe derart aufopfere, dass er nach den Spielen Blut im Urin gehabt haben soll. Nach Informationen aus dem Umfeld der Eintracht soll das jedoch nicht den Tatsachen entsprechen.

Videobeitrag Video Eintracht-Trainer Glasner rastet aus: Die Wutrede im Video Video Oliver Glasner veteidigte den Einsatz seiner Mannschaft. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

So setzte sich bei der Eintracht immer stärker die Erkenntnis durch, dass es mit Glasner keine vertrauensvolle Zukunft geben könne. Dass er die Form von Souveränität, die sich die Eintracht-Oberen wünschten, nicht garantiere.

Toppmöller steht wohl als Nachfolger von Glasner bereit

Glasner steht also nur noch bei den ausstehenden Bundesliga-Spielen gegen Mainz, Schalke und Freiburg sowie im DFB-Pokal-Endspiel Anfang Juni gegen RB Leipzig an der Außenlinie. Wobei er jetzt am Samstag im Heimspiel nicht wirklich an der Außenlinie steht, sondern - wegen der Roten Karte vom Spiel in Hoffenheim - auf die Tribüne verbannt sein wird.

Im Sommer soll nach Informationen des hr-sport Dino Toppmöller die Nachfolge von Glasner antreten. Fix ist jedoch noch nichts. Toppmöller spielte in der Saison 2002/03 ein Jahr für die Eintracht und war zuletzt Co-Trainer bei Bayern München. Dem Vernehmen nach haben beide bereits über Details gesprochen. Krösche und Toppmöller kennen sich aus gemeinsamen Leipziger Zeiten, der Eintracht-Sportvorstand schätzt den 42-Jährigen sehr.

Weitere Informationen Jetzt herunterladen: Die neue hessenschau-App Bild © hessenschau.de Suche, Regenprognose, Darkmode: Wir haben unsere News-App für Hessen stark überarbeitet und verbessert. Laden Sie sich die neue hessenschau-App jetzt herunter:

Android: Google Play Store

Apple iOS: App Store

Mehr zur neuen App Ende der weiteren Informationen