In der Liga will es weiter einfach nicht klappen: Gegen die TSG Hoffenheim setzte es für die Frankfurter eine deutliche Niederlage. Eintracht-Coach Oliver Glasner und Torwart Kevin Trapp sahen vor allem bei der Verteidigung der Gegentore Nachbesserungsbedarf.

Eintracht Frankfurt hat sein Auswärtsspiel am Samstagmittag bei der TSG Hoffenheim mit 1:3 (0:3) verloren. Damit bleiben die Hessen im zehnten Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Hier kommen die Stimmen zur Partie.

Oliver Glasner: "Es ist enttäuschend für uns. Wir haben wieder drei Auswärtsgegentore bekommen. Dann ist es schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Das ist die Geschichte unserer letzten Wochen, dass wir viel zu einfach Gegentore bekommen. Wenn man so viele Gegentore bekommt, ist immer eine wahnsinnige Energieleistung der Spieler nötig, um das Spiel zu drehen. Das gelingt uns dann nicht."

Zum Vorwurf des mangelnden Einsatzes seiner Mannschaft: "Hört auf damit, der Mannschaft keinen Einsatz vorzuwerfen. Hört mir auf mit 'Nicht kapieren, kein Einsatz und kein Charakter' - diese Mannschaft bestreitet das zweite Finale im zweiten Jahr - die gehen für die Eintracht durchs Feuer. Der alte Makoto Hasebe ist 39. Der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison. Er hat teilweise Blut im Urin nach dem Spiel und was macht er? Er spielt wieder. Hört mir mit diesem Müll auf mangelnden Einsatz vorzuwerfen."

Kevin Trapp: "Es war kein gutes Spiel von uns. Wir haben die Tore wieder zu einfach bekommen - das ist Fakt. Wenn du jedes Mal zwei, drei Gegentore bekommst, dann ist es natürlich schwer ein Spiel zu gewinnen. Am Ende waren unsere Torschüsse zu harmlos. Da müssen wir zielstrebiger werden, dass wir noch mehr in Richtung Tor gehen. Die Effektivität und Zielstrebigkeit haben gefehlt. Es waren viele Situationen dabei, in denen wir uns über die Schiedsrichter-Leistung aufgeregt haben - vielleicht haben wir uns das ein oder andere Mal zu viel darüber aufgeregt, aber das hat sicherlich nicht geholfen."

Andrej Kramaric (Stürmer TSG Hoffenheim): "Wir sind glücklich. Wir haben einen super Fußball gezeigt. 3:0 zur Halbzeit - ich weiß nicht, wann wir das das letzte Mal in der Bundesliga geschafft haben. Durch die Rote Karte direkt zur zweiten Halbzeit wurde es nochmal schwer, aber wir haben gekämpft und am Ende verdient gewonnen. Die drei Punkte waren sehr wichtig für uns."

Glasner und Schiedsrichter Osmers zur Roten Karte

Oliver Glasner hatte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit von Schiedsrichter Harm Osmers die Rote Karten gesehen, weil er einen zweiten Ball aufs Spielfeld schoss. Beide Beteiligten nach dem Spiel zu der Situation:

Oliver Glasner: "Es war ein stiller Protest zur Leistung des Schiedsrichters, indem ich den Ball aufs Feld geschossen habe. Hätte ich gewusst, dass es eine Rote Karte gibt, hätte ich es mir erspart. Ich dachte: Die Gelbe nehme ich in Kauf. Wenn Du was nicht weißt und es trifft dich, dann bist Du überrascht. Aber es ist zu akzeptieren. Es war mein Fehler. Aber ich wollte niemanden beschimpfen, aber meine Sicht zur Leistung des Schiedsrichters kundtun. Aber nicht mit aggressiven Worten, sondern auf diese Weise. Und wenn es eben Rot ist, dann gebührt mir die Rote Karte."

Schiedsrichter Harm Osmers: "Laut Regelwerk ist vorgeschrieben, dass, wenn Teamoffizielle einen Gegenstand aufs Spielfeld werfen, ein Feldverweis notwendig ist - und da gibt es auch kein Spielraum, deshalb gab es den Platzverweis für Herrn Glasner. Ich verstehe, wenn man diskutieren möchte und werde mich den Themen im Nachgang stellen, und sage auch nicht, dass ich alles richtig gemacht habe, aber ich glaube in den entscheidenden Szenen - Elfmeter und Rote Karte - passt das."