Die Zeit von Filip Kostic bei Eintracht Frankfurt könnte bald vorbei sein. Laut italienischen Medienberichten hat sich der Europacup-Held für einen Wechsel zu Juventus entschieden.

Nach vier Jahren bei Eintracht Frankfurt könnte die Zeit von Starspieler Filip Kostic in Hessen zuende gehen. Italienischen Medienberichten zufolge steht Kostic offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu Juventus Turin. Demnach werde der Serbe beim italienischen Fußball-Rekordmeister einen Dreijahresvertrag unterschreiben, der ihm 2,5 Millionen Euro pro Saison einbringt. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport.

Als Ablöse wird eine Summe von 15 Millionen Euro genannt, Kostic' Vertrag in Frankfurt läuft im Sommer 2023 aus. Kostic war von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zum besten Spieler der Europa-League-Saison 2021/22 gekürt worden. Zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit wollte der 29-Jährige bereits nach Italien wechseln. Bei Juve soll er Nationalspieler Federico Bernardeschi ersetzen, der den Klub verlässt.

Prägende Figur der letzten Jahre

Mit Kostic verlören die Hessen ihren absoluten Unterschiedsspieler. Der Außenspieler war die prägende Figur der Eintracht der letzten Jahre, für die Eintracht kommt er in 169 Pflichtspielen auf 33 Tore und sagenhafte 63 Vorlagen. Allein in der Saison 2020/21 bereitete Kostic 17 Tore in der Liga vor, mehr als jeder Frankfurter vor ihm.

Bei Juventus könnte sich Kostic seinen Traum von der Serie A doch noch erfüllen. Vor der laufenden Saison drängte Kostic bereits auf einen Wechsel nach Italien zu Lazio Rom, blieb zeitweise dem Training fern, um den Transfer zu erzwingen. Dass er blieb, war im Nachhinein auch für ihn ein Glücksfall: Am Ende der Saison stand der sensationelle Europa-League-Sieg. Eine offizielle Bestätigung des Transfers steht allerdings noch aus.