Bei Eintracht Frankfurt läuft es gerade auf und neben dem Platz nicht rund. Trainer Oliver Glasner ist unzufrieden und stänkert. Axel Hellmann und Philip Holzer entfachen einen Machtkampf. Wie kann das gutgehen? FUSSBALL 2000 diskutiert.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Auch während der Länderspielpause kehrt bei Eintracht Frankfurt keine Ruhe ein. Die harsche Kritik von Oliver Glasner an der Defensive von Eintracht Frankfurt hallt noch immer nach. Auch der Streit in der Führungsebene von Eintracht Frankfurt zwischen Vorstand Axel Hellmann und Aufsichtsratsboss Philip Holzer sorgt für zusätzlich Unruhe. Eintracht Frankfurt muss aufpassen, dass im Saisonendspurt nicht noch die großen Ziele in der Bundesliga und in der Champions League verspielt werden. Aber was muss passieren bei Eintracht Frankfurt? Sollte Trainer Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt bleiben? Und was muss sich bei Eintracht Frankfurt ändern? Christopher, Mark und Nikan analysieren die Lage bei Eintracht Frankfurt.