Im ersten Testspiel des Trainingslagers kann die Frankfurter Eintracht einen Sieg verbuchen. Trainer Dino Toppmöller wechselt munter durch und ein Routinier trägt die Kapitänsbinde.

Eintracht Frankfurt hat in der Nacht zum Freitag das Testspiel beim mexikanischen Erstligisten FC Juarez mit 2:1 (1:0) für sich entschieden. Farès Chaibi traf kurz vor der Pause per Elfmeter (45.), nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich (52.) sorgte Ansgar Knauff für den Siegtreffer (78.).

Bei der Eintracht hatte Kaua Santos anfangs im Tor gestanden, außerdem die Neuzugänge Nathaniel Brown, Can Uzun und Rückkehrer Igor Matanovic in der Startelf. Frankfurt lief im 4-3-3-System auf, Mario Götze trug die Kapitänsbinde.

Kristensen gibt sein Debüt

Zur Pause wechselte Trainer Dino Toppmöller dann die Mannschaft komplett durch, unter anderem stand Zugang Rasmus Kristensen im zweiten Durchgang auf dem Rasen. Er bildete bei seinem Debüt für die Adler mit Philipp Max die Innenverteidigung. Omar Marmoush traf im zweiten Durchgang noch die Latte (76.), nachdem Faride Alidou in der gegnerischen Hälfte den Ball erobert hatte.

Beim 2:1-Siegtor zwei Minuten später spielte sich die Eintracht gekonnt von hinten nach vorne. Niels Nkounkou schnappte sich den Ball am eigenen Sechzehner, spielte auf Marmoush, der schnell umschaltete und Hugo Ekitiké in Szene setzte. Der Angreifer zog in die Mitte, kam allerdings etwas ins Straucheln, weswegen Knauff übernahm: Sein abgefälschter Schuss flog wie bei einer Bogenlampe ins Netz. Nach einem individuellen Fehler von Youngster Noah Fenyö vergaben die Gastgeber kurz vor Schluss noch die Riesenchance zum Ausgleich, so blieb es beim 1:2.

Sogar einige mitgereiste Fans feierten die Mannschaft nach der Partie. Für die Eintracht geht es am Dienstag um 20 Uhr Ortszeit im Trainingslager in den USA gegen den Louisville City FC zum nächsten Teststpiel. Nach abschließenden Tagen in New York endet das Trainingslager am 3. August.