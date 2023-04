So findet Eintracht Frankfurt wieder zurück in die Erfolgsspur

FUSSBALL 2000 – der Videopodcast So findet Eintracht Frankfurt wieder zurück in die Erfolgsspur

Eintracht Frankfurt gelingt gegen den VfL Bochum die vielleicht beste Leistung der letzten Wochen und kommt dennoch nicht über ein 1:1 hinaus. FUSSBALL 2000 zeigt, was sich ändern muss, um im DFB-Pokal endlich die Wende zu schaffen.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Eintracht Frankfurt zeigt den VfL Bochum mit 19 Torschüssen und 73% Ballbesitz die vielleicht beste Rückrundenleistung. Dennoch reicht es nach 90 Minuten nur zur Punkteteilung. Was muss sich ändern, damit im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Union Berlin endlich die Wende eintritt? FUSSBALL2000 in Form von Basti, Phil und Marv zeigt auf, was Eintracht Frankfurt gegen Bochum schon gut gemacht hat, wo es jetzt noch hakt und was es braucht, um ins Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen.