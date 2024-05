Lilien reduzieren Ticket-Preise

Der SV Darmstadt 98 wird nach dem Abstieg aus der Bundesliga in der neuen Saison die Preise für seine Heimspiel-Tickets reduzieren. Das gaben die Südhessen am Mittwoch bekannt. "Wir haben die Preise deutlich reduziert – im Mittelwert über alle Kategorien hinweg um zirka ein Viertel im Vergleich zur aktuellen Saison", betonte Vize-Präsident Markus Pfitzner in einem Interview auf der Vereinsseite. Unter anderem würde die günstigste Dauerkarte auf der Südtribüne nun wieder unter 200 Euro kosten, so Pfitzner. Der Verein hatte die Ticket-Preise nach dem Aufstieg teils deutlich erhöht, was beim Lilien-Anhang für reichlich Unmut gesorgt hatte. Die Karten werden zur neuen Spielzeit dennoch etwa 10 Prozent teurer sein als im letzten Zweitliga-Jahr 2022/2023. "Dies entspricht quasi der Inflationsentwicklung im gleichen Zeitraum", so Pfitzner.