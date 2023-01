Eintracht Frankfurt legt noch einmal personell nach und holt Philipp Max von der PSV Eindhoven. Der Ex-Nationalspieler dürfte der ersehnte linke Schienenspieler sein.

Eintracht Frankfurt hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und Philipp Max ausgeliehen. Der 29 Jahre alte linke Außenspieler kommt bis Sommer aus den Niederlanden von der PSV Eindhoven. Im Anschluss haben die Hessen eine Kaufoption.

"Macht uns variabler und flexibler"

"Mit Philipp Max gewinnen wir einen erfahrenen Verteidiger dazu, der uns für die zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben in der Rückrunde noch variabler und flexibler macht", sagte Sportvorstand Markus Krösche. Er passe perfekt ins Team.

Max wurde bei 1860 München, dem FC Bayern und bei Schalke 04 ausgebildet und kam über den Umweg Karlsruher SC zum FC Augsburg, wo er fünf Jahre blieb. In seiner Augsburger Zeit spielte sich der mittlerweile 29-Jährige auch in die Nationalelf, für die er 2020 drei Spiele absolvierte. Zudem holte Max mit der Olympiaauswahl des DFB 2016 die Silbermedaille in Rio.

Wiedersehen mit Mario Götze

Vor allem in der Saison 2017/18 zeigte der Sohn von Ex-Bundesligastürmer Martin Max starke Leistungen, zwei Tore und dreizehn Assists sprechen für sich. Internationale Top-Klubs zeigten Interesse, zu einem Wechsel kam es aber nicht.

Dieser folgte erst 2020, als es Max zur PSV Eindhoven zog, wo er an der Seite von Mario Götze niederländischer Pokalsieger wurde. Nun treffen sich Götze und der 29-Jährige in Frankfurt wieder, wo Max der ersehnte Schienenspieler fürs linke Mittelfeld sein dürfte.