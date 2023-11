Eintracht startet nächste Reise

Nur einen Tag nach der Rückkehr aus Helsinki steht für Eintracht Frankfurt bereits die nächste Auswärtsreise an. Da die NFL weiter das Frankfurter Stadion belegt, treten die Hessen am Sonntag (17.30 Uhr) bei Werder Bremen zum insgesamt vierten Auswärtsspiel in Folge an. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller, die am Freitag ein lockeres Spielersatztraining absolvierte, macht sich nach dem Abschlusstraining am Samstagmittag auf in Richtung Norden. "Wir trainieren nur in abgespeckter Form, die Spieler haben viele Flüge in den Knochen", hatte Toppmöller in Helsinki angekündigt. Nach dem Spiel in Bremen steht dann die Länderspielpause an.