Hardung: Frankreich bleibt spannender Markt

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung hat gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die Transfers des Klubs aus Frankreich erklärt. "Die Franzosen haben viele athletische Profile und es gibt viele Stürmerprofile", so Hardung. Mit Niels Nkounkou, Jean-Matteo Bahoya, Junior Dina Ebimbe, Hugo Ekitiké, Fares Chaibi, Elye Wahi und Ellyes Skhiri haben die Frankfurter insgesamt sieben in Frankreich geborene Kicker in ihren Reihen. "Wir sind nicht auf Frankreich festgelegt, aber die Franzosen schaffen es, viele Talente an den Fußball zu binden. Wenn sie weiter mutig bleiben und an ihre Talente glauben, bleibt das ein spannender Markt", so Hardung. In Deutschland würden sich weniger Klubs trauen, auf die Youngster zu setzen. Vor zwölf Jahren hätten laut Bericht nur drei Franzosen in der Bundesliga gespielt, heute seien es 33.