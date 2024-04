Hellmann bedankt sich bei den Fans

Nach dem 3:1-Sieg der Eintracht gegen den FC Augsburg und der dementsprechend guten Stimmung im Frankfurter Waldstadion hat sich Vorstandssprecher Axel Hellmann zu den eigenen Fans geäußert: "Man sieht am Ende, wie leicht es ist, dieses Stadion zu erwecken. Mit Intensität in Zweikämpfen und wenn es Zug zum Tor gibt. Es ist am Ende nicht so schwer, die Zuschauer aus dem Sattel zu heben", so Hellmann am Freitagabend. Weiter bedankte sich der Vorstandssprecher der Eintracht "bei allen, die heute der Familie Hölzenbein viel Kraft gegeben haben. Ich habe gemerkt, wie gut ihnen das getan hat." Dabei habe es auch Hellmann "sehr gut getan, diese Rückendeckung des Stadions" bei der Vereinshymne in Gedenken an den verstorbenen Bernd Hölzenbein zu bekommen.