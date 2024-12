Marmoush zurück in Eintracht-Startelf

Eintracht Frankfurt geht mit Omar Marmoush in das Spiel bei RB Leipzig. Der Stürmer, der am vergangenen Donnerstag in der Europa League in Lyon zunächst auf der Bank gesessen hatte, steht genauso in der Startelf wie Hugo Larsson, der in Frankreich noch verletzt gefehlt hatte. Sein Debüt von Beginn an feiert Can Uzun. Auch Rasmus Kristensen und Nathaniel Brown kehren in die erste Elf zurück. Anpfiff ist um 19.30.