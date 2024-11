Toppmöller: "Entwickeln uns in eine prächtige Richtung"

Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat nach dem knappen 3:2-Sieg am Sonntagabend beim VfB Stuttgart den Fortschritt seines Teams gelobt: "Ich bin sehr zufrieden mit der Mentalität, wir entwickeln uns in eine prächtige Richtung", sagte Toppmöller am ARD-Mikrofon mit Blick auf den vierten Sieg in Folge. Zu Gast beim VfB war dieser kurz vor Schluss ins Wackeln geraten, nachdem die Stuttgarter einen 0:3-Rückstand auf 2:3 verkürzt hatten. "Wir müssen vorher den Sack zumachen, das ist das Einzige, was wir kritisieren müssen", so der Eintracht-Coach. Für ihn und seine Mannschaft bleibt Zeit die Partie in Ruhe aufzuarbeiten, denn auf Grund der Länderspielpause steht das nächste Pflichtspiel für die Hessen erst in zwei Wochen an.