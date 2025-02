Eintracht verliert in München

Eintracht Frankfurt hat am Sonntag in der Bundesliga keine Punkte geholt. Die Hessen unterlagen beim FC Bayern München mit 0:4 (0:1). Michael Olise hatte die Bayern in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Hiroki Ito legte nach einem Fehler von Kevin Trapp in der 61. Minute den zweiten Treffer nach. Jamal Musiala (83.) und Serge Gnabry (90.+2) besorgten den Endstand. Die Frankfurter waren insgesamt zu harmlos, um den Rekordmeister in Schwierigkeiten zu bringen. In der Tabelle stehen sie weiterhin auf Platz drei mit 42 Punkten aus nun 23 Spielen.