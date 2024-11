Schreibfehler bei der Mannschaftsaufstellung? Der falsche Name auf dem Trikot? Wird bei der DJK Flörsheim II eher nicht passieren. Das Team aus dem Main-Taunus-Kreis kann eine ganze Startformation mit demselben Nachnamen aufs Feld schicken.

Veröffentlicht am 17.11.24 um 10:37 Uhr

So könnte der DJK Flörsheim spielen.

So könnte der DJK Flörsheim spielen. Bild © hessenschau.de

Wenn Eintracht Frankfurt am Wochenende zu einem Heimspiel lädt und die Mannschaftsaufstellung vorgelesen wird, hallt es tausenden Kehlen "Marmoush" und "Ekitiké" oder auch "Trapp" durchs Stadion. Eine halbe Autostunde mainabwärts und zehn Fußball-Ligen tiefer klingt das ganz anders aus: In der 20.000-Einwohner-Stadt Flörsheim heißen die Protagonisten auf dem Platz nämlich "Kurtanovic", "Kurtanovic" und Kurtanovic".

Mit Haris fing alles an

Nun gut, da wäre auch noch Kurtanovic. Und natürlich: Kurtanovic. Und... es sind zu viele, um sie alle aufzuzählen. Sage und schreibe zwölf Spieler mit dem Nachnamen Kurtanovic spielen für die zweite Mannschaft der DJK Flörsheim in der Kreisliga D. Damit könnte der Verein eine ganze Aufstellung bestehend aus einem einzigen Nachnamen ins Spiel schicken.

Hauptverantwortlich für dieses kuriose Szenario ist Haris Kurtanovic. Vor einem Jahr tat sich der Flörsheimer mit einem Kommilitonen zusammen, um eine eigene Mannschaft zu gründen. Leicht ist so ein Vorhaben nicht, braucht es dafür doch viele motivierte Mitspieler, die regelmäßig zu den Spielen erscheinen und beim Training mitmachen.

Cousins, Brüder und Onkel

Haris Kurtanovic fand für dieses Problem eine einfache Lösung. "Welchen Spielern kann ich am meisten vertrauen? Meinen Cousins und meinen Brüdern", erklärt der heutige Spielertrainer und Torwart der DJK Flörsheim im Gespräch mit dem hr-sport.

Damit geriet der Ball ins Rollen. Mittlerweile laufen Brüder, Cousins ersten und zweiten Grades und sogar ein Onkel von Haris Kurtanovic in der zweiten Flörsheimer Mannschaft auf. Nur aus diesem einen Nachnamen besteht die D-Liga-Mannschaft dann aber doch nicht.

Ein Sponsor oder doch ein Nachname?

Denn neben den – mehr oder weniger weit entfernten – Familienmitgliedern laufen auch Spieler aus dem Kurtanovic’schen Freundeskreis für die DJK auf. So zum Beispiel Kevin Defuß, der seine Mannschaft in der Innenverteidigung verstärkt. "Natürlich bekommt man ab und zu mal einen Spruch gedrückt", erzählt der 26-Jährige lachend. "Aber die Jungs haben mich super aufgenommen. Wir gehören zusammen und es macht einfach Spaß."

Selbst mit ein paar Abweichungen bei den Nachnamen ist bei den Partien der DJK Flörsheim II Verwirrung vorprogrammiert. "Es kommt uns auch zu Gute, dass die Gegner wegen der Namen mal durcheinanderkommen", sagt Haris Kurtanovic. Manche Spieler hätten "Kurtanovic" gar für den Sponsor des Vereins gehalten. "Sie haben erst später gesehen, dass meistens doch noch andere Namen auf den Trikots standen", erzählt der Spielertrainer.

Das könnte sich aber schon bald ändern: Nicht näher genannte Quellen aus dem Verein kündigen bereits jetzt weitere Neuverpflichtungen an. Welch prominenter Name mit dem Flörsheimer Team in Verbindung gebracht wird? Dreimal dürfen Sie raten.