Marmoush weilt noch in Frankfurt

Eine knappe Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen Dortmund sprach der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche bei Dazn über den aktuellen Stand in der Causa Omar Marmoush. Demnach stehe die Eintracht "in einem engen Austausch mit Manchester City. Mal sehen, wie es sich in den nächsten Stunden und Tagen entwickelt." Dass ein Wechsel des besten Eintracht-Spielers im Winter zustande kommen könnte, sei zwar nicht geplant gewesen, so der Manager, aber: "Das ist eben Teil des Business." Noch allerdings hält sich Marmoush laut des Vorstands in Frankfurt auf, nicht jedoch im Waldstadion. Im Kader stand der Torjäger aufgrund des nahenden Wechsels nicht mehr. Marmoush wird am Wochenende zum Medizincheck in Manchester erwartet.