Die Offenbacher Kickers haben wichtige Punkte im Aufstiegskampf der Regionalliga Südwest gesammelt. Matchwinner war Jayson Breitenbach mit einem Doppelpack.

Heimsieg für Kickers Offenbach: Der OFC gewann am Freitagabend in der Regionalliga Südwest mit 2:1 (1:0) gegen die TSG Balingen.

Nachdem Jayson Breitenbach die Hausherren in der 22. Minute in Führung gebracht hatte, gab es einen Rückschlag: Björn Jopek musste nach 28 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. In Unterzahl bauten die Kickers ihren Vorsprung zunächst aus, als Breitenbach einen Elfmeter zum 2:0 verwandelte (55.). Mehr als der Anschlusstreffer in der 68. Minute gelang Balingen nicht mehr.

Sprung auf Platz zwei

Durch den dreifachen Punktgewinn springt der OFC zumindest für eine Nacht auf Tabellenplatz zwei. Spitzenreiter Ulm kann am Samstag allerdings wieder auf neun Zähler davonziehen.