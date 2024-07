Kickers Offenbach konnte den 1. FC Köln im Testspiel nur kurzzeitig ärgern.

Der Fußball-Regionalligist unterlag dem Bundesliga-Absteiger in einem Testspiel in Kölner Südstadion am Samstag mit 1:3 (1:1). Eine frühe Unachtsamkeit in der Kölner Defensive nutzte Ron Berlinski, legte ab auf Sturmpartner Valdrin Mustafa, der zur Führung für den OFC einschob (9.). Eine Viertelstunde später traf Arh Cesen nach einem Eckball die Latte. Danach erspielte sich der Favorit aber mehr und mehr Spielanteile. Timo Hübers glich noch vor der Pause aus (36.), Sargis Adamyan (54., 77.) sorgte für einen standesgemäßen Sieg des Zweitligisten.