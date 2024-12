Trainer im Fokus Spekulationen um Neidhart-Abschied beim OFC

Kickers Offenbach vergibt erst wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg und dann kommen auch noch Spekulationen über den Trainer hinzu. Er soll angeblich von Osnabrück umworben werden. Was ist da dran?

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Diesen Wirbel können sie bei Kickers Offenbach gerade gar nicht gebrauchen. Erst am Freitag hatte sich die Mannschaft einen Aussetzer in der Regionalliga Südwest geleistet (0:2 gegen Freiberg), dann gab es kurz darauf Schlagzeilen über den Trainer Christian Neidhart. Nach Berichten der "Neuen Osnabrücker Zeitung" über eine Rückkehr Neidharts zum VfL Osnabrück nahm auch das Portal "RevierSport" die Geschichte auf und titelte: "Wechselt Ex-RWE-Trainer in Doppelfunktion in die 3. Liga?"

Den Berichten zufolge sollte Neidhart sowohl Sportlicher Leiter als auch Trainer bei den Osnabrückern werden. OFC-Geschäftsführer Christian Hock dementierte die Meldungen gegnüber der Bild-Zeitung. Und auch auf Nachfrage des hr-sport sagt er: "Christian und ich stehen in einem intensiven und guten Austausch. Wenn da an diesen Berichten irgendetwas dran gewesen wäre, dann hätte er schon mit uns darüber gesprochen. Von daher kann man das von unserer Seite aus damit beenden. Bei mir hat sich auch kein Verein gemeldet."

"Endspiel" nach dem Winter

Doch die Lage ist relativ ernst am Bieberer Berg: Die Offenbacher hecheln dem Ersten Hoffenheim II nunmehr mit sechs Punkten Rückstand (und dem schlechteren Torverhältnis) hinterher. Pikant: Nach der langen Winterpause spielen die Kickers fast schon in einer Art Endspiel auswärts beim Konkurrenten in Hoffenheim. Schon einmal war Neidhart im Aufstiegsrennen als Trainer von Essen an einer zweiten Mannschaft gescheitert, seinerzeit an jener von Borussia Dortmund. Drei Punkte fehlten Neidharts Essener in der Saison 2020/21 auf den BVB.

Nach der Pleite gegen Freiberg klang Neidhart bereits leicht resigniert: "Wir kommen nicht ans Limit. Eine Erklärung dafür habe ich auch nicht. Der Gegner war einfach immer besser." Immerhin: Auch die Hoffenheimer zeigten am Wochenende Nerven und spielten beim TSV Steinbach Haiger nur 0:0. Christian Hock schätzt es so ein: "Das Spiel in Hoffenheim wird wichtig, aber nicht entscheidend. Wir wollten sieben Punkte aus den letzten drei Spielen holen, jetzt sind es sechs geworden. Das Spiel am Freitag hätten wir gerne gewonnen, aber jetzt werden wir im Winter alle Kräfte bündeln, um dann die notwendigen Punkte zu holen."