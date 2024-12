Wadenprobleme bei Tuta

Nach der 2:3-Niederlage in der Europa League bei Olympique Lyon bangt Frankfurts Trainer Dino Toppmöller um Abwehrspieler Tuta, den er wegen Wadenproblemen zur Halbzeit auswechseln musste. "Wir hoffen, dass Tuta am Wochenende dabei sein kann", so der Eintracht-Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Aber es gibt personell auch gute Nachricht für die Hessen hinsichtlich des kommenden Auswärtsspiels am Sonntag (19.30 Uhr) in Leipzig: "Hugo Larsson wird wahrscheinlich zurückkommen. Also wir haben dann noch ein paar frische Kräfte", kündigte Toppmöller an. Der schwedische Mittelfeldspieler fehlte in Lyon wegen muskulären Problemen.