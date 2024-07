Bundesliga-Saison startet gegen Dortmund

Eintracht Frankfurt trifft am 1. Spieltag der kommenden Bundesliga-Saison auf Borussia Dortmund. Das gab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag bekannt. Die Partie steigt am 24. oder 25. August, die genaue Terminierung folgt. Am 2. Spieltag kommt es im eigenen Stadion zum Duell mit Hoffenheim, am 3. Spieltag reisen die Hessen nach Gladbach. Eröffnet wird die 62. Spielzeit am 23. August mit dem Auswärtsspiel von Meister Bayer Leverkusen bei Borussia Mönchengladbach. Das erste Pflichtspiel der Eintracht ist am 19. August im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig.