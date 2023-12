Trainingslager in Spanien

Trainingsauftakt, Testspiele, Trainingslager: Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen Fahrplan für die Winterpause bekanntgegeben.

Der SV Wehen Wiesbaden wird seine Trainingslager-Zelte erneut in Spanien aufschlagen. Das besagt der Winterfahrplan des Vereins, der am Montag bekanntgegeben wurde. Demnach bereitet sich das Team von Trainer Markus Kauczinski vom 7. bis 14. Januar 2024 in Valencia auf die Zweitliga-Rückrunde vor.

Während des Trainingslagers ist auch ein Testspiel geplant, Informationen über Datum, Ort und Gegner gibt es allerdings noch nicht. Klar ist hingegen, dass kurz vor dem Aufbruch nach Spanien der SV Sandhausen zu einem Trainingsspiel auf den Halberg kommen wird (6. Januar, 12 Uhr).

Rückrunden-Start in Magdeburg

Der Trainingsauftakt steht für den 2. Januar auf dem Programm. Demnach hat die Mannschaft vom 18. Dezember bis zum 1. Januar frei. Zuvor muss der SVWW noch gegen Braunschweig (8.12., 18.30 Uhr) und beim FC St. Pauli (17.12., 13.30 Uhr) ran. Das erste Spiel der Rückrunde bestreitet die Kauczinski-Elf am 21. Januar (13.30 Uhr) in Magdeburg.