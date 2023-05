Die MT Melsungen enttäuschte im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. Mehr als graues Mittelfeld ist für die Hessen nicht drin.

Debakel für die MT Melsungen! Die Hessen musste sich am Donnerstagabend im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 25:34 (13:16) geschlagen geben. Vor 4.275 Zuschauern übernahmen die Gäste von Beginn an das Kommando und hatten am Ende einen deutlichen Neun-Tore-Vorsprung.

Die MT ist nach dieser Enttäuschung weiterhin graues Mittelmaß, belegt mit 28 Punkten Rang elf. Sieben Treffer vom besten Melsunger Schützen Julius Kühn konnten die Pleite nicht verhindern. Mit sieben Toren war Jannik Kohlbacher ebenfalls bester Werfer seines Teams.