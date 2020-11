Fragen & Antworten

Harz an den Händen, Bälle im Tor – und Fans in den Hallen: Die Handball-Bundesliga startet in eine Saison voller Ungewissheiten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die ersten Spiele von MT Melsungen und HSG Wetzlar. [mehr]