In der Liga hat die Eintracht einen Lauf, auch wenn es am Wochenende bei Werder Bremen nur ein Remis gab. Hinter dem Verein liegen insgesamt mittlerweile aber auch mehrere erfolgreiche Jahre. Was braucht es, um als Traditionsverein dauerhaft Erfolg zu haben? Was hat die SGE, was Vereine wie Werder Bremen oder Schalke 04 in den vergangenen Jahren nicht hatten? Darüber wird im heimspiel! diskutiert.