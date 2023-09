Wieder kein Sieg für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Und dennoch ist Eintracht Frankfurt in dieser Saison weiterhin ungeschlagen. Allerdings: Der Abgang von Randal Kolo Muani scheint in der Offensive der SGE seine Spuren hinterlassen zu haben. Beim Spiel am Sonntag zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg gab es einige diskussionswürdige Schiedsrichterentscheidungen. Die Diskussionen klingen nicht ab. Was muss sich verändern?