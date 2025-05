Fernie: "Kein typisches 0:4-Spiel"

Beim SV Darmstadt 98 war man nach der klaren Heimniederlage gegen den Hamburger SV nur bedingt sauer. "Wir haben zurecht verloren", bekundete Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger zwar, die Lilien hätten aber durchaus ihre Chancen gehabt in dieser Partie. "Das ist kein typisches 0:4-Spiel", fand Sportdirektor Paul Fernie. Natürlich sei niemand mit so einem Ergebnis in einem Heimspiel zufrieden, aber der Einsatz habe gestimmt. "Es liegt nicht an der Gier. Ich habe eine Mannschaft mit Energie gesehen, die in jeden Zweikampf gegangen ist", so Fernie.