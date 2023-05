Das Pfingstturnier Wiesbaden lädt auch 2023 wieder die weltbesten Reiter und Reiterinnen, alle Pferdefreunde und Liebhaber ein, den "Großen Preis von Wiesbaden" vor der herrlichen Schlosskulisse im Biebricher Schlosspark zu genießen. Ganz Darmstadt steht Kopf! Der SV Darmstadt 98 ist zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufgestiegen. Am Pfingstmontag wird die Mannschaft mitten im Herzen der Stadt in Darmstadt empfangen und gefeiert und das hr-fernsehen ist live dabei.