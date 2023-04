Gerangel in Spiel vier zwischen dem EC Bad Nauheim und Ravensburg

Der EC Bad Nauheim hat Spiel vier im Finale um die DEL2-Meisterschaft verloren. Nun könnte der Traum vom Titel schon im nächsten Spiel platzen.

EC Bad Nauheim in der Final-Serie unter Druck

Der EC Bad Nauheim steht in der Finalserie um die Meisterschaft der DEL2 mit dem Rücken zur Wand. Am Sonntag verloren die Roten Teufel vor heimischem Publikum Spiel vier der Finalserie mit 1:3 gegen die Ravensburg Towerstars. Schon am Dienstag kann Ravensburg die Best-of-Seven-Serie nun für sich entscheiden.

Die Hessen gerieten im ersten Drittel in Rückstand, konnten dann aber zunächst durch Jordan Hickmott ausgleichen. Im zweiten Drittel zogen die Gäste dann aber auf 3:1 weg und führen nun in der Finalserie mit 3:1. Die Partie am Dienstag in Ravensburg beginnt um 20 Uhr.