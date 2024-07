Der SV Wehen Wiesbaden verstärkt sich mit Innenverteidiger Felix Luckeneder.

Wie der SVWW am Donnerstag mitteilte, wechselt der 30-Jährige ablösefrei aus Linz nach Hessen. Der Vertrag des Österreichers war beim LASK nach der vergangenen Saison ausgelaufen. "Wir sind sehr froh, einen so erfahrenen Spieler wie Felix von unserem Weg überzeugt zu haben", sagte SVWW-Coach Nils Döring. "Er hat einen ausgewogenen Mix aus Cleverness und Zweikampfhärte." Luckeneder spielte insgesagt 156 Mal in der österreichischen Bundesliga, zehnmal sammelte er sogar Erfahrung in Europa und Conference League.