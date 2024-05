Im Stadion des Eishockey-Zweitligisten finden aktuell große Umbaumaßnahmen statt.

In der neuen Saison wird eine Flex-Bande die Eisfläche im Bad Nauheimer Colonel-Knight-Stadion begrenzen. Wie der ECN am Samstag mitteilte, finde aktuell entsprechende Umbaumaßnahmen statt. So wird seit Anfang der Woche die alte Bande abgebaut und ab dem 21. Mai die neuen flexiblen Banden aufgebaut.

Darüber hinaus sind weiter Umbaumaßnahmen geplant, so soll auch die Anzeigetafel tiefer gehängt werden, damit mehr Zuschauer sie während des Spiels sehen können.