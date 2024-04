Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim hat eine wichtige Personalie für den Sturm geklärt.

Stürmer Taylor Vause wird auch in Zukunft für den EC Bad Nauheim auf Tore-Jagd gehen. Wie der Eishockey-Zweitligist am Freitagabend bekannt gab, hat der gebürtige Kanadier beim ECN einen neuen Vertrag unterschrieben.

"Mein Herz hängt an Bad Nauheim und ich freue mich riesig, in der nächsten Saison weiter das rot-weiße Trikot zu tragen", sagte Vause bei seiner Vertragsunterzeichnung. Der Stürmer zeigte bei den Bad Nauheimern immer wieder hervorragende Leistungen, gilt als Motivator im Team, fiel zuletzt aber wegen einer Knieverletzung aus. "Ich arbeite hart, um mich komplett von meiner Verletzung zu erholen“, so Vause. Genug Zeit bleibt ihm, denn aktuell befindet sich der EC Bad Nauheim in der Sommerpause.