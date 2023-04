Der Coach des EC Bad Nauheim, Harry Lange, wird bei der kommenden Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai zum Trainerteam von Österreich dazugehören.

Das gaben die Roten Teufel am Donnerstagg bekannt. Bevor es so weit ist, steht für Lange und seinen EC Bad Nauheim aber erst einmal das Finale in den DEL2-Playoffs an.