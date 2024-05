Saisonfinale in der Regionalliga Südwest

In der Regionalliga Südwest steht an diesem Samstag (14 Uhr) das Saisonfinale an.

Für die hessischen Clubs geht es dabei um nichts mehr, es stehen aber gleich zwei Hessen-Duelle auf dem Programm. Der FSV Frankfurt, der eine schwere Saison hinter sich hat, empfängt Überraschungsteam Barockstadt Fulda-Lehnerz und Kickers Offenbach trifft auf den gerade erst geretteten TSV Steinbach Haiger. Außerdem reist am letzten Spieltag der Saison der KSV Hessen Kassel zur TSG Balingen und die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt zum FC-Astoria Walldorf.