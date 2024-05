Der Odenwälder Timo Boll hat beim Grand-Smash-Turnier in Saudi-Arabien das deutsche Duell gegen Dang Qiu verloren.

Der 27 Jahre alte Einzel-Europameister besiegte den 16 Jahre älteren Rekord-Europameister am Dienstagabend in der zweiten Runde in 3:1 Sätzen. Beide gehören zum deutschen Team bei den Olympischen Spielen in Paris. Der Bensheimer Patrick Franziska hingegen hat das Achtelfinale in Dschidda erreicht. Die Grand-Smash-Turniere im Tischtennis wurden 2021 nach dem Vorbild der Grand-Slam-Turnier im Tennis eingeführt.