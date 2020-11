Zum Artikel Tarifkonflikt in öffentlichen Dienst : Erneute Warnstreiks treffen Kassel besonders hart

Am Dienstag legen in Hessen vielerorts wieder Mitarbeiter des öffentlichen Diensts die Arbeit nieder. Am härtesten trifft es wohl Kassel: Dort werden unter anderem Busse, Bahnen und dutzende Kitas bestreikt. [mehr]