Handverletzung wirft Frankfurter Tennis-Profi Tim Pütz zurück

Der Frankfurter Tennis-Profi Tim Pütz und sein Doppelpartner Kevin Krawietz haben ein Problem. Pütz hat sich an der Hand verletzt. Das Doppel schied damit beim Turnier am Hamburger Rothenbaum. Eigentlich steht nun der Start bei den French Open an.

Veröffentlicht am 23.05.25 um 08:55 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Der Frankfurter Tennisspieler Tim Pütz und sein Doppelpartner Kevin Krawietz wollten eigentlich in ein paar Tagen bei den renommierten French Open aufschlagen, doch daraus wird möglicherweise nichts, denn Pütz hat sich verletzt. Passiert ist es beim Hamburger Tennis-Turnier am Rothenbaum. Kurz vor ihrer Viertelfinal-Partie am Donnerstag gegen das britische Doppel Joe Salisbury und Neal Skupski zogen die beiden deutschen Spieler zurück. Pütz hatte sich am Vortag eine Handverletzung zugezogen. Nach Informationen des hr-sport handelt es sich bei Pütz um eine Fingerverletzung. Wie schwer die ist und ob ein Start bei den French Open möglicherweise doch noch möglich ist, ist aktuell noch unklar.