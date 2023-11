Dragutin Horvat aus Kassel ist als vierter deutscher Starter für die Darts-Weltmeisterschaft in London qualifiziert.

Der 47 Jahre alte Hesse gewann am Freitagabend in Bitburg das Finale der Super League mit 8:3 gegen Pascal Rupprecht und ist damit beim wichtigsten Turnier der Welt dabei. Die WM 2024 beginnt am 15. Dezember und dauert bis zum 3. Januar. Der bekannteste Profi der Super League, Max Hopp, war bereits am Vortag im Achtelfinale ausgeschieden. Vor Horvat hatten sich bereits WM-Halbfinalist Gabriel Clemens, Martin Schindler sowie Ricardo Pietreczko qualifiziert.