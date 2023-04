Bad Nauheim musste sich in Ravensburg erneut geschlagen geben.

Bad Nauheim in der Finalserie wieder in Rückstand

Meisterschaftskampf in der DEL 2

Der EC Bad Nauheim ist im Kampf um die DEL-2-Meisterschaft erneut ins Hintertreffen geraten. In Ravensburg gab es für die Wetterauer trotz gutem Start wieder nichts zu holen.

Der EC Bad Nauheim liegt in der Finalserie um die DEL-2-Meisterschaft wieder in Rückstand. Die Wetterauer mussten sich am Freitagabend bei den Ravensburg Towerstars mit 2:5 geschlagen geben und kassierten damit die zweite Niederlage im dritten Spiel. Wer zuerst vier Partien gewinnt, ist DEL2-Meister.

Die 3.418 Zuschauer in Ravensburg sahen ein offenes erstes Drittel, das die Hessen trotz 2:0-Führung mit 2:3 verloren geben mussten. Ein weiteres Tor im zweiten Drittel und eines kurz vor Ende der Partie machten den Sieg der Hausherren perfekt. Für die Hessen trafen Christoph Körner und Tim Coffman. Spiel vier wird am Sonntag (18.30 Uhr) in Bad Nauheim ausgetragen.