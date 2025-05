Die nächste Top-Ten-Spielerin hat ihre Zusage für das Tennisturnier in Bad Homburg gegeben.

Wie die Veranstalter des Rasenevents in Bad Homburg mitteilten, wird in diesem Jahr auch die Spanierin Paula Badosa in der Kurstadt beim hochklassigen Tennis-Turnier aufschlagen. Die Weltranglisten-Zehnte hatte 2024 erstmals an dem Turnier teilgenommen.

Vor Badosa hatten schon die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek aus Polen sowie die Nummer fünf der Welt, Jasmine Paolini aus Italien, ihre Teilnahme bestätigt. Zudem sind die Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz und die deutsche Nummer eins, Eva Lys, dabei. Das Tennisturnier in Bad Homburg findet vom 21. bis 28. Juni statt und ist eine Generalprobe für den Rasen-Klassiker in Wimbledon.