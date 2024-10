Das deutsche Tischtennis-Doppel Patrick Franziska (32) und Annett Kaufmann (18) hat bei der EM in Linz das Mixed-Viertelfinale erreicht und ist damit nur noch einen Sieg von einer Medaille entfernt.

Franziska/Kaufmann bezwangen in der Runde der letzten 16 die an Nummer zwei gesetzten Oividu Ionescu und Bernadette Szöcs aus Rumänien 3:1 (12:10, 11:7, 6:11, 11:3). "Der erste Satz war unglaublich wichtig, da haben die 9:5 geführt, und den haben wir uns noch weggeschnappt", sagte der Bensheimer Franziska, "der vierte Satz war dann der mit Abstand beste, den wir in unserer noch jungen gemeinsamen Karriere gespielt haben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so deutlich gewinnen."