Aktionstag "Alarmstufe rot - Krankenhäuser in Not"

Von den rund 1.800 Kliniken in Deutschland steht jede vierte vor der Insolvenz . Unter dem Motto "Alarmstufe rot – Krankenhäuser in Not" hat die Hessische Krankenhausgesellschaft (HKG) am Dienstag mehr Unterstützung vom Staat gefordert.