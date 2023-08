Sommer der Extreme in Hessen

Das Wetter war in den vergangenen Wochen und Tagen ein wilder Mix aus Sonne, Regen und schwülen Temperaturen. Und dann erreichten vor allem das Rhein-Main-Gebiet am Mittwoch auch noch schwere Gewitter. Dieser Sommer in Hessen ist von ungewöhnlichen Extremen geprägt.