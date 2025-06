Wir fliegen wieder mehr – ob geschäftlich oder in den Urlaub. Das merkt auch der Frankfurter Flughafen und rechnet deshalb mit weiterem Wachstum in den nächsten Jahren. Zwar sollen keine neuen Flugrouten dazu kommen, aber die Nutzung soll optimiert werden. Das heißt konkret: Bei Abflug über die Centerbahn soll ein deutlich größerer Teil der Flugzeuge Richtung Nordwesten in Richtung Taunus aufsteigen. Dafür soll die sogenannte Südumfliegung weniger genutzt werden. In Summe erlaubt das mehr Kapazität. Natürlich sind die Anwohner in Hochheim oder Flörsheim von diesen Plänen wenig begeistert, denn für sie hieße das wohl mehr Fluglärm. In DAS THEMA erklären wir euch die Fraport-Pläne und sprechen mit Bürgermeistern und Betroffenen.