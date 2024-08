Niedrige Rente für hunderttausende Arbeitnehmer

Trotz jahrzehntelanger Beitragszahlungen müssen sich auch in Hessen viele Arbeitnehmer auf niedrige Renten einstellen.

Mit ihrem aktuellen Verdienst würden rund 469.000 sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte nach 45 Jahren mit entsprechenden, konstanten Beitragszahlungen nur bis zu 1.300 Euro Rente erhalten. Das geht aus einer Regierungsantwort auf eine Frage der Parteigründerin (BSW) und Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht hervor.

Das Bundesarbeitsministerium weist allerdings darauf hin, dass die in der Fragestellung vorgegebenen Annahmen unrealistisch seien - nämlich ein über den gesamten Erwerbsverlauf unverändertes Lohnverhältnis. Der Regierungsantwort zufolge bleiben nach 40 Versicherungsjahren in Hessen rund 637.000 Millionen Menschen unter 1.300 Euro Rente, wenn sie immer so verdient haben wie heute.