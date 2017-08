+++ Eintracht beobachtet Schaub +++ Sobiech lernt von Lewandowski +++ Börsengeld kompensiert Absturz im TV-Ranking +++ Bobic bestätigt Falette-Deal +++ Eintracht lässt Börsenglocke läuten +++ Eintracht holt Innenverteidiger Falette +++

+++ Eintracht beobachtet Schaub +++

Der österreichische Nationalspieler Louis Schaub steht auf der Liste der möglichen Neuzugänge von Eintracht Frankfurt an prominenter Stelle. Der in Fulda geborene Sohn des ehemaligen Frankfurter Profis Fred Schaub, der 2003 bei einem Autounfall verstarb, ist aber eher eine Option für die Zukunft. "Wir haben ihn im Blick, aber für dieses Jahr ist das noch kein Thema", sagte Sportdirektor Bruno Hübner der Frankfurter Rundschau. Derzeit steht der 22-jährige Schaub, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist, noch bei Rapid Wien unter Vertrag.

+++ Sobiech lernt von Lewandowski +++

Lilien-Stürmer Artur Sobiech orientiert sich bei seiner täglichen Arbeit für den SV Darmstadt 98 an seinem Kumpel Robert Lewandowski vom FC Bayern. "Wir verstehen uns sehr gut, letzten Winter waren wir zusammen im Urlaub. Er ist einer der besten Neuner der Welt, da kann man sich etwas abschauen", sagte der 27-Jährige der Bild. Der polnische Angreifer, der beim DFB-Pokal-Aus in Regensburg (1:3) seinen ersten Treffer für seinen neuen Arbeitgeber erzielte, will sich mit guten Leistungen in Darmstadt für ganz hohe Aufgaben empfehlen. "Bis zur WM ist noch ein Jahr. Es ist also Zeit, sich aufzudrängen."

MELDUNGEN VOM DIENSTAG, 15. AUGUST

+++ Börsengeld kompensiert Absturz im TV-Ranking +++

Die Frankfurter Eintracht kann sich über einen warmen Geldregen der Frankfurter Börse freuen. Die am Dienstag eingeläutete dreijährige Partnerschaft mit dem Dax-Unternehmen, das künftig auf dem Trikotärmel wirbt, spült jährlich rund zwei Millionen Euro in die Kasse der Eintracht. "Unser Deal ist mindestens in den Top Five der Liga", freute sich Vorstand Axel Hellmann. Die Eigenkapitalgrenze könnte damit trotz Absturz im TV-Ranking auf Rang 13 gehalten werden. "Wir sind sehr, sehr werthaltig unterwegs. Wir haben Mehreinnahmen auf allen Ebenen."

+++ Bobic bestätigt Falette-Deal +++

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hat am Rande eines Sponsorentermins an der Frankfurter Börse die anstehende Verpflichtung von Innenverteidiger Simon Falette noch einmal bestätigt. "Er ist der Spieler, den wir uns ausgeschaut haben. Es hat sich ein bisschen gezogen, aber wir haben jetzt Übereinkunft mit dem angebenden Verein gefunden", sagte er. Noch müsste zwar der obligatorische Medizincheck absolviert werden. "Dann können wir ihn aber hoffentlich morgen vorstellen." Die Frankfurter Eintracht wird den 25-Jährigen fest verpflichten, im Raum steht eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro.

+++ Eintracht lässt Börsenglocke läuten +++

Eintracht-Vorstand Axel Hellmann hat am Dienstagmorgen um 9 Uhr die rund 400 Jahre alte Glocke der Frankfurt Börse zum Bimmeln gebracht und damit symbolisch die Partnerschaft zwischen der Börse und der Frankfurter Eintracht eingeläutet. Der Frankfurter DAX-Konzern ist seit dieser Spielzeit neuer Ärmelsponsor der Eintracht, der Vertrag läuft über drei Jahre. Zum Auftakt der Zusammenarbeit versammelte sich das komplette Team auf dem traditionsreichen Parkett und nahm ein "sportlich-gesundes Frühstück" zu sich.

+++ Eintracht holt Innenverteidiger Falette +++

Die Frankfurter Eintracht steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers. Wie der Bundesligist am frühen Dienstagmorgen mitteilte, weilt der 25 Jahre alte Simon Falette bereits zum Medizincheck in Frankfurt. Der französische Abwehrspieler steht derzeit beim FC Metz unter Vertrag, sein Marktwert wird auf drei Millionen Euro geschätzt.

Eintracht Frankfurt @Eintracht 👍 Wir freuen uns auf Simon Falette, heute beim Medizincheck. #SGE E

+++ Kovac bittet zum Fitnesstest +++

Für die Spieler der Frankfurter Eintracht steht am Dienstag ein Tag ohne Ball auf dem Programm. Am frühen Vormittag trifft sich die Mannschaft zum Frühstücken beim neuen Ärmelsponsor an der Deutschen Börse in Frankfurt, im Anschluss wird geschwitzt. Trainer Niko Kovac bittet seine Schützlinge fünf Tage vor dem Saisonstart beim SC Freiburg (Sonntag, 15.30 Uhr) zum abschließenden Fitness- und Laktattest. Am Mittwoch wird dann mit zwei öffentlichen Einheiten der Vorbereitungs-Endspurt eingeläutet.

+++ Falette in Frankfurt gehandelt +++

Auf der Liste der möglichen Verstärkungen für die Innenverteidigung von Eintracht Frankfurt ist am Dienstag ein neuer Name aufgetaucht. So will der luxemburgische Journalist Philippe Di Filippo wissen, dass der 25 Jahre alte Simon Falette bereits in Frankfurt weilt und sogar schon einen Vertrag unterschrieben hat. Der französische Abwehrspieler steht derzeit beim FC Metz unter Vertrag, sein Marktwert wird auf drei Millionen Euro geschätzt. Marcel Tisserand vom FC Ingolstadt soll aufgrund der zu hohen Ablöseforderungen der Schanzer hingegen kein Thema mehr sein.

MELDUNGEN VOM MONTAG, 14. AUGUST

+++ Abraham für zwei Spiele gesperrt +++

Die Frankfurter Eintracht muss in den nächsten beiden Pokalspielen auf Abwehrchef David Abraham verzichten. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag mitteilte, wurde der Argentinier für seine Notbremse im Erstrundenspiel beim Tus Erndtebrück mit einer Sperre von zwei DFB-Pokal-Partien belegt. Pech für Abraham: Wäre der durch sein Foul verschuldete Freistoß im Frankfurter Tor gelandet, hätte er nur ein Spiel zusehen müssen. So ist der 31-Jährige erst in einem möglichen Viertelfinale wieder spielberechtigt.

+++ Blum vor Trainings-Comeback +++

Offensivspieler Danny Blum steigt nach seiner Mandel-OP in dieser Woche wieder ins Training von Eintracht Frankfurt ein. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, soll Blum zunächst mit leichter Belastung auf dem Ergometer zu Kräften kommen, um dann in der kommenden Woche wieder voll mit der Mannschaft zu trainieren. Blum hatte bereits im Trainingslager in Gais über anhaltende Halsschmerzen geklagt und war dann Anfang August in Frankfurt operativ behandelt worden. Den Bundesliga-Auftakt am Sonntag (15.30 Uhr) in Freiburg wird er definitiv verpassen.

+++ Lilien testen in Aschaffenburg +++

Der SV Darmstadt 98 hat für die Länderspielpause Anfang September ein Testspiel angesetzt. Die Lilien werden am Samstag, 2. September, bei Bayernligist Viktoria Aschaffenburg antreten. Anstoß ist um 14 Uhr. Das gab der SV 98 am Montag bekannt. Bereits in der vergangenen Spielzeit testeten die Südhessen in Aschaffenburg. Das Spiel ging mit 7:0 klar an die Lilien.

+++ Bahn-Störung könnte Freiburg-Anreise verzögern +++

Eintracht-Fans müssen sich für den Saisonauftakt in Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr) auf eine längere Anreise vorbereiten. Wie die Bahn mitteilte, ist auf der Fernverkehrsstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden beziehungsweise Rastatt und Karlsruhe vorerst kein Bahnverkehr möglich. Man könne derzeit nicht sagen, wann die Störung behoben werden könne, sagte ein Bahn-Sprecher auf Anfrage des hr-sport. Ein Warnhinweis auf der Website des Konzerns gibt den 26. August als Stichtag aus. Die Bahn rechnet wegen des Spiels am Sonntag mit einem erhöhten Passagieraufkommen auf der ohnehin schon vielbefahrenen Strecke. Reisende sollten sich auf Verzögerungen von bis zu 60 Minuten einstellen.

+++ Eintracht an Innenverteidiger dran +++

Die Suche nach einem weiteren Innenverteidiger ist bei Eintracht Frankfurt offenbar weit gediehen. "Es kann schon morgen klappen, aber auch noch ein paar Tage dauern", zitiert die FNP Eintracht-Trainer Niko Kovac. "Selbst wenn ein Spieler zu uns kommen will, ist das immer auch ein Tauziehen zwischen den Vereinen." Mit Marco Russ, David Abraham, Youngster Noel Knothe und Carlos Salcedo haben die Hessen bereits vier Innenverteidiger im Kader. Für Nummer fünf, Andersson Ordonez, sucht die Eintracht gerüchteweise einen geeigneten Verein, um den Ecuadorianer zu verleihen.

MELDUNGEN VOM SONNTAG, 13. AUGUST

+++ Eintracht-Fan auf dem Weg der Besserung +++

Der Eintracht-Fan, der nach dem DFB-Pokalspiel gegen Erndtebrück verprügelt wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte die Siegener Polizei am Sonntag mit. Die Beamten gehen nun Zeugenaussagen nach, um den Täter zu identifizieren. Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahren alt sein und eine muskulöse Figur haben.

+++ Bobic lobt Haller +++

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic ist nach der Vorbereitung und dem ersten Pflichtspiel gegen Erndtebrück mit Neu-Stürmer und Rekordtransfer Sébastien Haller zufrieden. "Er hat am Samstag viel für die Truppe getan, ist viel gelaufen. Er hat zwei Tore vorbereitet und eins selbstgemacht. Er ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler. Das gefällt mir sehr gut an ihm", lobte Bobic den Franzosen im Sport1-Doppelpass. Der Vorstand ist froh, dass der Goalgetter nun in Frankfurt ist und, "dass er überhaupt noch auf dem Markt war für diesen Preis." Die Eintracht habe den 23-Jährigen nämlich schon über ein Jahr lang beobachtet, bevor der Deal fix wurde.

+++ Eintracht in Kontakt mit verletztem Fan +++

Die Eintracht hat sich nach dem brutalen Faustschlag gegen einen Fan am Samstag nach dem Pokalspiel in Siegen zu Wort gemeldet. "Wir drücken ganz fest die Daumen, dass er schnell wieder ganz gesund wird und keine Schäden zurückbleiben", ließ der Verein gegenüber dem hr-sport verlauten. Die Fanbeauftragten der Eintracht stünden diesbezüglich mit der Polizei und den Bekannten des Opfers in engem Kontakt.

+++ Österreichische Medien: Eintracht will Schaub +++

Nach der Verletzung von Mittelfeldmotor Marco Fabián schloss Trainer Niko Kovac am Freitag nicht aus, dass sich die Eintracht im offensiven Mittelfeld bis zum Ende der Transferperiode noch einmal verstärkt. Österreichische Medien bringen nun den 22-jährigen Österreicher Louis Schaub ins Gespräch. Der Sohn von Fred Schaub, der die Eintracht 1980 gegen Mönchengladbach zum UEFA-Cup-Sieg schoss, steht aktuell bei Rapid Wien unter Vertrag, wo er zu den Leistungsträgern zählt. Kovac kennt den in Fulda geborgen Spieler noch aus seinen Zeiten bei RB Salzburg.

+++ Varela wechselt nach Uruquay +++

Guillermo Varela, der in der vergangenen Saison von Manchester United an Eintracht Frankfurt ausgeliehen war, wechselt von England in seine Heimat Uruquay. Der Abwehrspieler kehrt zu Penarol aus seiner Heimatstadt Montevideo zurück. Der 24-Jährige konnte sich in Manchester nie richtig durchsetzen und wurde noch vor Leihende im Mai von der Eintracht suspendiert, weil er sich unerlaubterweise vor dem Pokalfinale ein Tattoo hat stechen lassen, das sich entzündete.

+++ Salcedo vor baldiger Rückkehr +++

Eintracht-Neuzugang Carlos Salcedo könnte Trainer Niko Kovac vielleicht schon ein wenig früher als geplant zur Verfügung stehen und bis zum Bundesligastart der Frankfurter am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) in Freiburg fit werden. Nach seiner Schultereckgelenksprengung plante der Coach eigentlich erst in zwei Wochen mit dem Innenverteidiger. "Aber sein Gefühl sagt ihm, er fühlt sich gut. Und ich glaube, der Junge hat gutes Heilfleisch", sagte Kovac am Samstag. Eine Kernspintomografie soll in der kommenden Woche Klarheit schaffen, ob der Mexikaner gegen Freiburg schon einsatzfähig ist. "Wenn es die Untersuchungen hergeben, dann ist er dabei", freute sich der Trainer.

+++ Eintracht-Fan nach Faustschlag in Lebensgefahr +++

Ein Fan der Frankfurter Eintracht ist nach dem DFB-Pokalspiel gegen TuS Erndtebrück ins Krankenhaus geprügelt worden. Der Mann schwebe nach der Attacke an einem Getränkestand in Lebensgefahr, berichtete die Polizei . Ein Unbekannter schlug dem 42-Jährigen am Samstagabend nahe des Siegener Leimbachstadions so brutal mit der Faust ins Gesicht, dass er zu Boden stürzte und heftig mit dem Kopf aufschlug. Der Täter ging danach einfach weiter. Die Polizei suchte bislang vergeblich nach dem Schläger. "Es gibt noch nichts Neues", sagte ein Sprecher am Sonntag auf Nachfrage des hr-sports.

MELDUNGEN VOM SAMSTAG, 12. AUGUST

+++ Keine Ausreden bei den Lilien +++

Darmstadt 98 hat sich nach der DFB-Pokal-Pleite in Regensburg selbstkritisch gegeben. "Wir hatten kaum Bewegung, haben den Kampf nicht wirklich angenommen, da hatte Regensburg klare Vorteile", gestand Trainer Torsten Frings und hofft auf eine schnelle Trotzreaktion: "Wir gehen den Weg weiter, und die Spieler werden heiß sein, etwas gutzumachen." Auch Wilson Kamavuaka sprach von einer verdienten Niederlage beim Zweitliga-Konkurrenten. "Es war heute einfach zu wenig, wir kamen immer einen Schritt zu spät, auch die Raumaufteilung hat nicht gestimmt", sagte der Mittelfeldmann.

+++ Darmstadt im DFB-Pokal raus +++

Der SV Darmstadt 98 ist in der ersten Runde des DFB-Pokals an Jahn Regensburg gescheitert. Die Lilien mussten sich dem Ligakonkurrenten am Samstag mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Artur Sobiech brachte die Südhessen mit 1:0 in Front (41.Minute). Marc Lais gelang noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich (45./FE). Jonas Nietfeld und Marcel Grüttner machten in der Schlussphase dann alles klar für die Hausherren (86., 90.+3). Die Niederlage der Lilien ging in Ordnung. Regensburg war die aktivere Mannschaft. Der Jahn vergab bereits in der elften Minute einen Foulelfmeter. Alexander Nandzik setzte zudem einen Freistoß an den Außenpfosten (70.).

+++ Kovac hadert mit Chancenverwertung +++

Der Sieg gegen den Regionalligisten aus Erndtebrück war Pflicht für die Frankfurter Eintracht, entsprechend leise fielen die Jubelstimmen nach dem Pokal-Erfolg aus. "Ich bin mit einigen Sachen zufrieden, mit einigen nicht. So stimmt mich etwa die Anzahl der Torchancen positiv, die Verwertung war aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe", sagte Trainer Niko Kovac und richtete sofort den Blick auf die kommende Bundesliga-Spielzeit: "Wir haben noch eine Woche Zeit, an einigen Dingen zu arbeiten." Auch Torschütze Timothy Chandler hakte die Partie schnell ab. "Am Ende haben wir 3:0 gewonnen – das steht im Pokal ganz oben", meinte der Rechtsverteidiger.

+++ Sobiech stürmt für Lilien im Pokal +++

Lilien-Trainer Torsten Frings setzt im DFB-Pokal bei Ligakonkurrent Jahn Regensburg am Samstag (18.30 Uhr) auf Artur Sobiech im Angriff. Terrence Boyd muss dagegen auf der Bank Platz nehmen. Dafür müssen die Darmstädter auf Marvin Mehlem verzichten, der unter der Woche mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte.

Weitere Informationen So spielen die Lilien Heuer Fernandes - Steinhöfer, Sulu, Banggaard, Großkreutz - Altintop, Kamavuaka - McKinze Gaines, von Haacke, Kempe - Sobiech. Ende der weiteren Informationen

+++ Eintracht trotz Unterzahl sicher weiter +++

Die Frankfurter Eintracht hat die 2. Runde des DFB-Pokals erreicht. Die Hessen setzten sich am Samstagnachmittag beim Viertligisten TuS Erndtebrück mit 3:0 durch, obwohl sie lange Zeit in Unterzahl spielen mussten. Kapitän David Abraham hatte bereits in der 22. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Trotzdem waren die Hessen das spielbestimmende Team und gingen in der 35. Minute verdient durch Timothy Chandler in Führung. Nach der Pause schwanden die Kräfte bei Erndtebrück und Mijat Gacinovic (70.) mit einem feinen Solo, sowie Sebastien Haller (75.) sorgten für den Endstand.

+++ Eintracht mit drei Neuzugängen im Pokal +++

Die Frankfurter Eintracht geht mit drei Neuzugängen in die Pokalpartie beim TuS Erndtebrück am Samstag (15.30 Uhr). Nelson Fernandes beginnt neben Makoto Hasebe auf der Doppelsechs. Außerdem setzt Trainer Niko Kovac auf Daichi Kamada und Sebastien Haller in der Startformation.

Weitere Informationen So spielt die Eintracht: Hradecky - Chandler, Russ, Abraham, Tawatha - Fernandes, Hasebe - Kamada, Gacinovic - Haller, Hrgota Ende der weiteren Informationen

+++ Haller startet mit Freude und Selbstbewusstsein +++

Eintracht-Neuzugang Sebastien Haller geht mit Vorfreude und Selbstbewusstsein in die anstehende Spielzeit. "Ich kann es kaum abwarten und liebe den Wettbewerb über alles", sagte er im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung . "Ich habe große Lust und brenne darauf, dass es endlich losgeht." Er freue sich auf viele neue Erfahrungen. "Ich bin gespannt auf jede einzelne der kommenden Partien, weil ich sicherlich Dinge lernen werde, die mir bisher noch unbekannt sind, die mich aber als Spieler reifen lassen", so Haller. Dabei verlässt er sich auch auf seine neuen Teamkollegen. "Das Vertrauen ist da, wir als Mannschaft fühlen uns stark, und wir gehen mit der Zuversicht in die neue Saison", sagte er.

+++ Fritsch warnt vor Pokalgegner Regensburg +++

Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch hat vor dem Pokalspiel gegen Jahr Regensburg am Samstag (18.30 Uhr) vor dem Ligakonkurrenten gewarnt und dürfte dabei auch das Pokalaus beim Regionalligisten Astoria Walldorf im vergangenen Jahr im Kopf gehabt haben. "Regensburg ist nicht Astoria Walldorf. Die sind 2. Liga, kein Fallobst", sagte er der Bild. Die Erwartungshaltung an die Lilien sei als einstiger Bundesligist extrem hoch. "Wir sind nicht mehr das hässliche Entlein, sondern ein normales Entlein. Aber bis zum Schwan ist noch viel Luft", so der Präsident weiter.

+++ Lilien haben Schmerzgrenze bei Platte +++

Der SV Darmstadt 98 will bei einer möglichen Rückholaktion von Stürmer Felix Platte nicht über seine finanzielle Schmerzgrenze hinausgehen. "Schauen wir mal, was sich ergibt. Wenn da jemand übers normale Maß geht, sind wir raus", sagte Präsident Rüdiger Fritsch der Bild. "Wir werden weiterhin nur vernünftige Dinge tun." Bei Schalke 04 hat der 21-Jährige keine Zukunft mehr. Lilien-Trainer Torsten Frings hatte zuletzt betont, dass das Interesse an Platte weiterhin ungebrochen ist.