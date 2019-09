+++ Sperre für Hübner, Geldstrafe für die Eintracht +++ Palsson kehrt in Lilien-Startelf zurück +++ Hütter überrascht von Dosts fehlender Fitness +++ Von S-Bahn überrollt: Arsenal-Fan hat Schutzengel +++ Rode gegen BVB noch kein Thema +++ Favre warnt vor der Eintracht +++

+++ Sperre für Hübner, Geldstrafe für die Eintracht +++

Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner ist von der Uefa für zwei Spiele gesperrt worden. Der 58-Jährige war beim Play-off-Rückspiel gegen RC Straßburg in der Halbzeit nach einer Auseinandersetzung auf die Tribüne verbannt worden. Gegen Arsenal verbüßte der Eintracht-Sportdirektor bereits den ersten Teil der Strafe. Die Eintracht ist zudem von der Uefa zu einer Geldstrafe in Höhe von 58.000 Euro verurteilt worden. Grund dafür waren das Abbrennen von Pyrotechnik und weitere Vergehen im Hin- und Rückspiel gegen Straßburg. Zusätzlich zur Geldstrafe muss beim nächsten Europa-League-Heimspiel der Frankfurter ein Block auf der Haupttribüne gesperrt werden.

+++ Palsson kehrt in Lilien-Startelf zurück +++

Victor Palsson steht nach seiner Sperre im Spiel gegen Nürnberg beim Auswärts-Auftritt der Lilien in Heidenheim wieder in der Startformation des SV Darmstadt 98. Dafür muss Marvin Mehlem auf der Bank Platz nehmen. Sonst vertraut Trainer Dimitrios Grammozis ganz der Formation, die gegen den Bundesliga-Absteiger aus Nürnberg ein 3:3 erspielte.

+++ Hütter überrascht von Dosts fehlender Fitness +++

Trainer Adi Hütter hat sich von der fehlenden Fitness und dem Trainingsrückstand bei Eintracht Frankfurts Neuzugang Bas Dost überrascht gezeigt. "Ich war auch erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen", sagte der Österreicher vor dem Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen Vizemeister Borussia Dortmund: "Wichtig ist, dass Bas selbst gesehen hat, dass ihm noch einiges fehlt für die Bundesliga." Allerdings lobte Hütter ausdrücklich den Arbeitseifer des niederländischen Angreifers. "Mir gefällt, dass er das erkennt und auch öffentlich sagt. Er arbeitet tagtäglich hart daran, damit er auf ein anderes Niveau kommt", sagte Hütter. Dost hat seit seinem Wechsel nach Frankfurt noch keine Partie über die volle Spielzeit absolviert. "Normalerweise bin ich vorne tödlich. Aber mir fehlen noch ein paar Prozent", sagte der Angreifer nach seinem Einsatz über 66 Minuten im Europa-League-Spiel gegen den FC Arsenal (0:3).

Videobeitrag Video zum Video Eintracht-Pressekonferenz vor BVB-Spiel – die wichtigsten Aussagen [Videoseite] Video

+++ Von S-Bahn überrollt: Arsenal-Fan hat Schutzengel +++

"Gleich mehrere Schutzengel" hatte ein Fan von Arsenal London nach Angaben der Bundespolizei am frühen Freitagmorgen im Frankfurter Hauptbahnhof. Der 25-Jährige sei ohne Fremdeinwirkung ins Gleisbett gefallen und von einer S-Bahn überrollt worden. Er überstand den Vorfall demnach praktisch unverletzt, weil er äußerst nah an die Bahnsteigseite gefallen war. Das bewahrt den Glückspilz aber nicht vor einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der S-Bahnverkehr war für eine knappe halbe Stunde unterbrochen.

+++ Rode gegen BVB noch kein Thema +++

Für Sebastian Rode kommt ein Auftritt gegen Borussia Dortmund aller Voraussicht nach zu früh. Das erklärte Eintracht-Trainer Adi Hütter vor dem Spiel gegen den BVB. Der Mittelfeldmotor und Ex-Dortmunder hatte in der vergangenen Woche einen Schlag aufs Knie abbekommen. "Wir müssen schauen, dass er bis nächste Woche wieder einsatzfähig ist", sagte Hütter. Ähnliches gelte für Mijat Gacinovic, der sich mit Adduktorenproblemen herumplagt. Ein Einsatz des Serben an diesem Sonntag wäre "mit zu viel Risiko behaftet".

+++ Favre warnt vor der Eintracht +++

BVB-Trainer Lucien Favre will sich im Vorfeld des Dortmunder Auftritts in Frankfurt nicht vom Ergebnis der Hessen im Europacup blenden lassen. "Am Ende war es 0:3, aber das war auf 90 Minuten nicht die Wahrheit", sagte Favre mit Blick auf die Partie der Eintracht gegen Arsenal London. "Sie hatten mehrere Möglichkeiten zu treffen, klare Torchancen." Die Eintracht so, Favre, sei eine der gefährlichsten Mannschaften in der Bundesliga.

+++ Hütter kündigt Veränderungen an +++

Nach dem kräftezehrenden Spiel gegen Arsenal London wird Eintracht-Trainer Adi Hütter seine Elf gegen Dortmund am Sonntag (18 Uhr) auf einigen Positionen verändern. Das kündigte Hütter auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Kracher an. "Wir treffen wieder auf eine Mannschaft, die sehr schnell und technisch sehr gut ist", so Hütter. Um den Gegner nicht wie die Londoner bei der 0:3-Niederlage zum Kontern einzuladen, seien auch strukturelle Änderungen nötig. "Es ist zu einfach zu sagen, dass es nur mit der letzten Reihe zu tun hat. Wir müssen gemeinsam angreifen und gemeinsam verteidigen."

+++ "The Fussballgott": Meier wechselt nach Australien +++

Alex Meier wechselt nach Australien. Bild © Imago Images

Eintracht Frankfurts langjähriger Torjäger Alex Meier wagt auf der Zielgeraden seiner Karriere noch einmal ein Abenteuer in Down Under. Der 36-Jährige, nach seinem letztjährigen Engagement beim Zweitligisten FC St. Pauli zuletzt ohne Verein, wechselt für mindestens ein Jahr zu den Western Sydney Wanderers nach Australien. Das bestätigte der Club am Freitag auf seiner Homepage. Meier trifft dort unter anderem auf seinen früheren Frankfurter Teamkollegen Pirmin Schwegler, Trainer ist der ehemalige deutsche Nationalspieler Markus Babbel. Auf ihrer Homepage begrüßten die Wanderers ihren neuen Angreifer als "The Fussballgott", ein Spitzname den Meier in Frankfurt erhalten hatte.

+++ Eintracht-Niederlage in der Analyse +++

Sehr mutig, sehr offensiv – aber auch sehr verschwenderisch: Eintracht Frankfurt legt gegen den FC Arsenal einen Fehlstart in die Gruppenphase der Europa League hin. Hier gibt's die Analyse in fünf Punkten.

Externer Inhalt

+++ Hütter zu Sow: "Werden noch viel Spaß haben" +++

Eintracht-Trainer Adi Hütter hat Neuzugang Djibril Sow nach dessen schwachem Auftritt gegen London in Schutz genommen. "Er ist ein junger Spieler, 22 Jahre, der jetzt gerade aus der Schweiz gekommen ist und zwei Monate verletzt war", warb Hütter um Verständnis für den Mittelfeldspieler. Sow habe sich mit vermeidbaren individuellen Fehlern gegen Arsenal selbst in eine Bredouille gebracht, erklärte der Chefcoach, der aber auch eine Steigerung nach dem Seitenwechsel gesehen hatte. Für die Zukunft versprach Hütter: "Wir werden mit dem Spieler noch viel Spaß haben."

+++ Hübner befürchtet keinen Knacks +++

Zeigt sich die Eintracht nachhaltig von der 0:3-Niederlage gegen Arsenal London beeindruckt? Sportdirektor Bruno Hübner ist sich sicher, dass die Welt am Sonntag in der Bundesliga schon wieder ganz anders aussieht. Dann empfängt Frankfurt den BVB zum Duell. "Ich glaube, dass es am Sonntag schon wieder ein ganz anderes Spiel wird", sagte Hübner. Natürlich sei auch Dortmund ein Spitzenteam, "aber wir werden ein gutes Ergebnis erzielen".

Videobeitrag Video zum Video Eintracht-Sportdirektor Hübner nach der Niederlage gegen Arsenal [Videoseite] Video

+++ Eintracht-Arsenal: Die Höhepunkte im Video +++

Ein Spiel, das aus Sicht der Frankfurter Eintracht nicht in dieser Höhe verloren gehen darf. Sehen Sie hier die Höhepunkte vom 0:3 der Hessen gegen Arsenal London.

Videobeitrag Video zum Video Eintracht verliert gegen Arsenal [Videoseite] Video

MELDUNGEN VOM DONNERSTAG, 19. SEPTEMBER

+++ Hütter: "Ergebnis und Leistung passen nicht zusammen" +++

Nach der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Arsenal hat Eintracht-Coach Adi Hütter die Höhe der Pleite beklagt. "Das ist heute eine bittere Niederlage. Das Ergebnis und die Leistung passen nicht zusammen", bilanzierte der Trainer der Frankfurter. Lange Zeit war die Partie am ersten Spieltag der neuen Europa-League-Saison ausgeglichen, kurz vor Schluss kassierten die Hessen aber noch zwei Treffer. "Insgesamt habe ich trotz des Ergebnisses eine sehr ansprechende Leistung gesehen. Wir haben aber auch gegen den Favoriten in dieser Gruppe gespielt. Man hat gesehen, dass Arsenal Qualität hat", so Hütter weiter.

Videobeitrag Video zum Video Die Pressekonferenz nach der Partie Eintracht - Arsenal [Videoseite] Video

+++ Eintracht verliert deutlich gegen Arsenal +++

Eintracht Frankfurt hat zum Auftakt der neuen Europa-League-Saison gegen den FC Arsenal vor heimischer Kulisse am Donnerstagabend mit 0:3 (0:1) verloren. Die Treffer für die Londoner erzielten Chris Willock in der 38. Minute, Bukayo Saka (85. Minute) und Pierre-Emerick Aubameyang (87.). Die Eintracht hatte besonders in der ersten Hälfte mehrere gute Chancen, einen Treffer zu erzielen, schaffte es aber nicht Arsenal-Schlussmann Emiliano Martinez zu überwinden. In der 79. Minute sah zudem Eintracht-Mittelfeldspieler Dominik Kohr die Gelb-Rote Karte.

+++ Eintracht mit Dost, Sow und Kamada +++

Bild © hr

Eintracht Frankfurt geht mit geballter Offensivkraft in das Europa-League-Spiel gegen Arsenal London. Coach Adi Hütter stellt neben den zwei Stürmern Bas Dost und Andre Silva auch Daichi Kamada und Djibril Sow auf. Zudem kehrt Filip Kostic zurück in die Startformation. Spielbeginn ist um 18.55 Uhr, das Spiel gibt es in unserem Social Radio live.

+++ Heimspiele für Rehm der wichtige Faktor +++

SVWW-Coach Rüdiger Rehm will vor allem über die Heimspiele den Weg zum Klassenerhalt schaffen. "Wir müssen den Glauben, zu Hause Spiele gewinnen zu können, wieder zurückholen", so der 40-Jährige vor dem Heimspiel gegen Bielefeld (Samstag, 13 Uhr). Auch nach der Last-Minute-Niederlage in Fürth lassen sich die Hessen nicht unterkriegen. "Wir wollen alles Positive aus Fürth und aus der Trainingswoche mitnehmen und dann bin ich mir sicher, dass wir gemeinsam mit den Fans die drei Punkte hierbehalten können", erklärte Rehm.

+++ Eintracht-Ultras stellen sich gegen Möller +++

Vor dem Spiel der Eintracht gegen Arsenal in der Europa League (ab 18.55 Uhr im Social Radio) haben sich die Ultras der Frankfurter in einem Rundschreiben, das rund um das Stadion aufgehängt wurde, gegen Andreas Möller gestellt. Der Weltmeister von 1990 ist als neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Hessen im Gespräch. Die Ultras stören sich an Möllers Verhalten als Eintracht-Profi in der Vergangenheit und im besonderen an einem Statement des Ex-Nationalspielers, welches dieser als Manager von Kickers Offenbach getätigt hatte. Daher heißt es abschließend in dem Statement: "Wer zur Eintracht keine Verbindung und mit Frankfurt nichts zu tun hat, der sollte dann auch keinen Posten bei uns bekommen."

+++ Bericht: Alex Meier nach Australien +++

Eintracht-Vereinslegende Alex Meier scheint auf der Suche nach einem neuen Verein fündig geworden zu sein. Laut eines Berichts des Sydney Morning Herald wird Meier am Wochenende als Neuzugang der Western Sydney Wanderers vorgestellt. Wanderers-Trainer Markus Babbel bestätigte die Verpflichtung gegenüber der Zeitung: "Wir haben am Montag mit ihm gesprochen, am Dienstag haben wir den Vertrag unterschrieben und am Freitag wird er im Flugzeug sitzen", so Babbel.

+++ Abraham: "Müssen Mut haben" +++

Eintracht-Kapitän David Abraham will mutig ins Spiel gegen Arsenal gehen. "Der englische Stil ist direkter. Sie sind sehr robust in den Zweikämpfen, deswegen müssen wir sehr konzertriert und leidenschaftlich sein. Wir müssen Mut haben", sagte Abraham dem Kicker. Auch wie er Star-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang stoppen will, weiß der Argentinier: "Mit Hilfe. Er ist so schnell, so beweglich, da braucht es die Unterstützung der anderen Spieler. Gegen diesen Top-Spieler muss man immer zwei gegen eins spielen."

+++ Bobic will "Matchplan durchbringen" +++

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic geht opimistisch ins Spiel gegen Arsenal. "Arsenal besitzt immer noch ein überragendes Team. Aber wir werden versuchen, unseren Matchplan durchzubringen", sagte Bobic dem Focus. Dabei spiele auch der Heimvorteil eine Rolle: "Mit unseren Fans im Rücken und der Atmosphäre in der Commerzbank-Arena können wir in Europa gegen jede Mannschaft gut aussehen", so Bobic. Klar sei aber auch: "Dafür müssen wir aber komplett am Maximum spielen."

+++ Möller soll Eintracht-Nachwuchs-Chef werden +++

Welt- und Europameister Andreas Möller soll neuer Chef des Nachwuchs-Leistungszentrums seines Heimatvereins Eintracht Frankfurt werden. Der 52-Jährige werde "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" Nachfolger von Armin Kraaz, schreibt das Fachmagazin Kicker. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Möller könne von seinen langjährigen Erfahrungen als Profi bei der Frankfurter Eintracht, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Juventus Turin profitieren. Als Co-Trainer der ungarischen Nationalmannschaft hatte er auch viel mit dem Nachwuchsbereich zu tun. Kraaz wechselt in die Auslandsabteilung der SGE. Seine Profikarriere hatte Möller 2004 beendet.

+++ Hütter lobt Eintracht-Auftritte in Europa +++

Für Eintracht-Trainer Adi Hütter sind die gestiegenen Sympathien für seinen Klub keine Überraschung. "Man muss uns einfach mögen wegen der Art und Weise, wie wir spielen", sagte der Österreicher der FAZ: "Was uns zudem sehr beliebt in Deutschland macht, und das gilt für den ganzen Verein: Wir nehmen diese Europa League ohne Wenn und Aber an. Allein diese Haltung wird respektiert und honoriert." Laut Hütter sind die Europacup-Auftritte der Hessen einmalig. "Europa League in Frankfurt zu spielen, gibt es europaweit in dieser Form, in dieser Art nicht noch einmal", äußerte der 49-Jährige.

MELDUNGEN VOM MITTWOCH, 18. SEPTEMBER 2019

+++ Arsenal kommt ohne Özil +++

Der FC Arsenal muss beim Europa-League-Auftakt am Donnerstag (18.55 Uhr) bei Eintracht Frankfurt ohne Ex-Nationalspieler Mesut Özil auskommen. Wie die Gunners am Mittwochabend mitteilten, hat der 30-Jährige die Reise nach Hessen gar nicht erst mit angetreten. Auch Innenverteidiger Sokratis wurde aus dem 19-köpfigen Kader gestrichen. "Wir haben viele Spiele. Ich will immer unterschiedliche Spieler spielen lassen", begründete Trainer Unai Emery die Nichtberücksichtigung des Duos. Einen Zusammenhang mit Özils Rücktritt aus der DFB-Elf und einer Angst vor möglichen Anfeindungen dementierte Emery.

+++ Grammozis sagt Gegentoren den Kampf an +++

Lilien-Trainer Dimitrios Grammozis hofft vor dem Spiel beim FC Heidenheim (Freitag, 18.30 Uhr) auf eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft. "Wir müssen uns weiter steigern, um einen Schritt nach Vorne zu machen. Wir wollen unsere Gegentore minimieren", sagte Grammozis am Mittwoch. "Gegen Nürnberg haben wir dem Gegner immer wieder die Möglichkeit gegeben, zurück ins Spiel zu kommen. Das müssen wir unbedingt verbessern." Gegen den Club hatten die Lilien eine wechselhafte Partie erlebt, jetzt blickt Darmstadts Coach nach vorne: "Die Jungs haben einen guten Mix aus positiver Stimmung und dem Willen, sich weiter zu verbessern."

+++ Abraham warnt vor Aubameyang +++

Eintracht-Abwehrchef David Abraham hat vor der Europa-League-Partie gegen den FC Arsenal am Donnerstag vor Pierre-Emerick Aubameyang gewarnt. "Ich kenne seine Qualitäten - er ist ein schneller Spieler, bewegt sich gut in den Räumen, wird gern in den Rücken der Abwehr geschickt und ist im Strafraum brandgefährlich", sagte Abraham am Mittwoch in der Pressekonferenz. "Es wird darum gehen, dass wir uns gut organisieren - zusammen, geschlossen und kompakt." Neben einer starken Abwehrleistung vertraut der Kapitän auch auf die Unterstützung der Fans. "Wir wissen, wie schön das ist, vor dieser Kulisse zu spielen", so Abraham. Bereits in der Qualifikation seien die Fans der "Heißmacher" gewesen.

Videobeitrag Video zum Video Die Eintracht-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Arsenal [Videoseite] Video

+++ Hütter: "Die Latte liegt hoch" +++

Eintracht-Trainer Adi Hütter will mit Blick auf das anstehende Europa-League-Spiel gegen den FC Arsenal am Donnerstag (18.55 Uhr, Partie im Social Radio) nicht zu sehr an der vergangenen Saison auf internationalem Parkett hängen bleiben. "Man sollte sich nicht zu lange in der Vergangenheit aufhalten. Jeder weiß, wie gut das tut, mit einem Sieg zu starten", sagte Hütter am Mittwoch. Dabei sei die Vorsaison für die Eintracht in der Europa League außergewöhnlich gut gewesen. "Ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist, 14 Spiele in der Europa League zu machen. Das war schon außergewöhnlich. Die Latte liegt hoch." In diesem Jahr trifft die Eintracht in der Vorrunde neben dem FC Arsenal auch auf Standard Lüttich und Vitória Guimarães aus Portugal.

+++ Eintracht wohl ohne Rode gegen Arsenal +++

Die Frankfurter Eintracht muss im Europa-League-Spiel gegen den FC Arsenal am Donnerstag (18.55 Uhr, Partie im Social Radio) wohl auf Sebastian Rode verzichten. Der Mittelfeldspieler hatte in der vergangenen Woche im Training einen Schlag auf sein Knie abbekommen und sich eine Prellung zugezogen. "Die Chancen stehen sehr gering", sagte Trainer Adi Hütter am Mittwoch. "Ob es sich für das Wochenende gegen Dortmund ausgeht, kann ich noch nicht sagen." Auch Mijat Gacinovic, der an einer Adduktorenverletzung laboriert, fällt für die Partie aus, soll aber am Montag ins Training zurückkehren. Filip Kostic ist dagegen wieder fit und soll gegen Arsenal von Beginn an auflaufen.

+++ Fernandes erwartet Königsklassen-Atmosphäre +++

Auch Gelson Fernandes kann den Start der Gruppenphase in der Europa League kam erwarten. "Wenn Eintracht Frankfurt auf Arsenal trifft, ist die Atmosphäre sicher mit der eines Champions-League-Spiels vergleichbar. Die Fans freuen sich auf solche Gegner und natürlich ihre eigene Mannschaft", sagte der Mittelfeldspieler in einem vereinseigenen Interview. "Es ist Donnerstagabend, Commerzbank-Arena, ausverkauftes Haus, die ganze Stadt steht hinter uns, oder Hessen, wenn nicht sogar Deutschland. Es wird schön."

Die Eintracht empfängt den Premier-League-Club am Donnerstagabend ab 18.55 Uhr, hessenschau.de berichtet im Social Radio live und in voller Länge.

+++ Hütter glaubt wieder an Europa-League-Effekt +++

Eintracht-Trainer Adi Hütter rechnet im Europa-League-Spiel gegen den FC Arsenal mit einer offenen Partie. "Wir werden am Donnerstag vor eigenem Publikum eine ganz andere Leistung bringen als in Augsburg", sagte Hütter im hr-Gespräch. Beim 1:2 in Augsburg sei die Eintracht viel zu anfällig bei Ballverlusten gewesen, dass könne man sich gegen die Engländer nicht erlauben. "Wir werden versuchen, dieses Spiel zu gewinnen, obwohl Arsenal der Topfavorit der Gruppe ist."

+++ Da Costa verklagt seine Mutter +++

Eintracht-Profi Danny da Costa verklagt seine Mutter. Wie der WDR berichtet, geht es beim Prozess vor dem Amtsgericht Köln um insgesamt sechs Trikots. Eines davon habe da Costa beim Endspiel um die Deutsche Meisterschaft der U17 mit Bayer Leverkusen gegen die Eintracht getragen. Laut Kölner Amtsgericht gehe die Mutter da Costas davon aus, dass ihr Sohn ihr die Trikots geschenkt habe. Sollte es keine Einigung zwischen den beiden Parteien geben, startet der Prozess am 27. September in Köln.

+++ Schuster lobt Dursun +++

Ex-Lilien-Coach Dirk Schuster hat Darmstadts Stürmer Serdar Dursun mit Sandro Wagner verglichen. "Sandro und Serdar sind gut im Kombinationsspiel und haben die richtige Portion Egoismus, das Tor zu machen. Sie möchten beide viele Treffer", sagte Schuster der Bild. Von Dursuns Qualität ist der einstige Lilien-Trainer, der den 27-Jährigen ans Böllenfalltor lotste, überzeugt: "Wenn Serdar weiter so massiv an sich arbeitet, wird er irgendwann auch in der Bundesliga ankommen."

MELDUNGEN VOM DIENSTAG, 17. SEPTEMBER

+++ Da Costa: "Können ihnen wehtun" +++

Eintracht-Verteidiger Danny da Costa hält es für möglich, am Donnerstag (18.55 Uhr) in der Europa League gegen den FC Arsenal zu punkten. "Ich glaube schon, dass wir auch gegen Arsenal unsere Möglichkeiten haben. Wir können ihnen irgendwie wehtun", so der 26-Jährige. Neben London geht es in der Gruppenphase noch gegen Lüttich und Guimaraes. "Wir haben wieder eine Gruppe mit interessanten und schwierigen Gegnern", so da Costa, der aber aber selbstbewusst hinterherschickt: "Im letzten Jahr standen wir vor dem ersten Spiel der Gruppenphase und haben gesagt, dass wir weiterkommen wollen, sonst brauchen wir nicht antreten. Das ist in diesem Jahr nicht anders."

Audiobeitrag Audio Eintracht-Profi da Costa über das Spiel gegen Arsenal [Audioseite] Audio

+++ Neue Folge FUSSBALL 2000 +++

Gegen den FC Augsburg funktionierte bei Eintracht Frankfurt vorne und hinten sehr wenig. Schläfrige Anfangsphase, fremdelnde Neuzugänge, kaum Torchancen und Filip Kostic im Krankenbett. Basti, Mark, Marv und Etienne analysieren in einer Sonderfolge in den heiligen Hallen der Bohndesliga die Fehler und blicken voraus auf das nächste Europa-League-Highlight gegen den FC Arsenal.

Externer Inhalt

+++ Da Costa freut sich auf Duell mit Kumpel Leno +++

Eintracht-Verteidiger Danny da Costa freut sich auf den Europa-League-Kracher am Donnerstag (18.55 Uhr) gegen Arsenal London und ein Aufeinandertreffen mit seinem Kumpel Bernd Leno. "Wir haben letztes Jahr jedes Mal drauf gehofft, dass wir gegeneinander spielen und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit", so der 26-Jährige. Da Costa und Leno kennen sich aus gemeinsamen Leverkusener Tagen. "Wir waren rund um die Uhr zusammen und auf Reisen im selben Zimmer. Dadurch sind wir noch enger zusammengewachsen", erinnert sich der Eintracht-Verteidiger.

+++ Geldstrafe für die Lilien +++

Der SV Darmstadt 98 hat vom DFB eine Geldstrafe in Höhe von 3.750 Euro aufgebrummt bekommen. Grund dafür war das Abbrennen von Rauchtöpfen der 98-Fans bei der 0:1-Niederlage der Lilien beim SV Sandhausen Ende August. Die Südhessen haben das Urteil bereits akzeptiert.

+++ Marin: "Wenn, dann am liebsten zur Eintracht" +++

Marko Marin kann sich eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga nur bei einem ganz bestimmten Verein vorstellen. "Ich habe immer gesagt, dass ich als Kind zwei Traumvereine hatte: Roter Stern Belgrad - und Eintracht Frankfurt", sagte Marin im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online: "Wenn es also zu einer Rückkehr in die Bundesliga kommen sollte, dann am liebsten zur Eintracht."

+++ Hütter ist ein Klopp-Fan +++

Eintracht-Coach Adi Hütter ist nach eigener Aussage ein Fan von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Eigentlich habe er "in Sachen Trainer keine Vorbilder", wie er im Gespräch mit dem hr-sport verriet, "dennoch bin ich ein Fan von Jürgen Klopp und seinem ganzen Weg, was er in Mainz, Dortmund und Liverpool gemacht hat", so Hütter. "Dazu ist er ein guter Typ und einfach ein guter Trainer, der einen tollen Fußball spielen lässt."

Videobeitrag Video zum Video Hütter: "Jürgen Klopp lässt tollen Fußball spielen" [Videoseite] Video

+++ Stein sieht Trapp beim DFB als Nummer drei +++

Ex-Eintracht-Torwart Uli Stein sieht Kevin Trapp in der Nationalmannschaft vor Bernd Leno als Nummer drei. "Ich halte ihn ganz eindeutig für den besseren Torwart", so Stein im Gespräch mit der Bild-Zeitung. "Leno ist für mich kein schlechter Torwart, aber einer, der in den letzten Jahren irgendwo stagniert hat. Von daher finde ich die Reihenfolge Neuer, ter Stegen, Trapp schon die richtige." Am Donnerstag treffen Leno und Trapp in der Europa League beim Duell zwischen der Eintracht und Arsenal direkt aufeinander.

+++ Schlägerei zwischen Eintracht- und Köln-Fans vor Gericht +++

Am 10. Februar 2018 flogen am Bahnhof Kelsterbach Steine und Dutzende Menschen prügelten aufeinander ein: Anhänger der Eintracht und des 1. FC Köln waren damals aneinandergeraten. In Rüsselsheim beginnt an diesem Dienstag vor dem Amtsgericht die Aufarbeitung der Schlägerei. Angesetzt sind acht Verhandlungen gegen mutmaßlich Beteiligte, die zwischen 23 und 43 Jahre alt sind. Laut Anklage handelte es sich um eine "verabredete Auseinandersetzung" der Fan-Gruppen. Durch Steinewürfe und Schläge soll es zu Körperverletzungen und Sachbeschädigungen am Bahnhofscafé gekommen sein.